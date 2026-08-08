Eclipse del 12 de agosto
Casi 500 guardias civiles reforzarán la seguridad en Córdoba durante el eclipse solar total del 12 de agosto
La Guardia Civil desplegará un dispositivo especial en la provincia para controlar los accesos a los puntos de observación, prevenir delitos y proteger el medio ambiente
Córdoba se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año con un importante despliegue de seguridad. Cerca de 500 guardias civiles participarán en la provincia de Córdoba en el dispositivo especial organizado con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.
El operativo estará activo tanto durante los días previos al eclipse como durante la propia jornada del fenómeno astronómico. Su objetivo será garantizar la seguridad ciudadana en los diferentes puntos de observación, prevenir delitos e infracciones, proteger el medio ambiente y controlar el tráfico en los accesos y carreteras próximas a las zonas habilitadas para contemplar el eclipse.
Los agentes también desarrollarán labores de información y concienciación entre la población sobre las medidas de autoprotección establecidas por las administraciones competentes ante un acontecimiento que previsiblemente provocará numerosos desplazamientos.
Más de 24.000 agentes movilizados en toda España
El dispositivo organizado por la Guardia Civil tendrá dimensión nacional y movilizará a más de 24.000 efectivos, con unidades especializadas que trabajarán por tierra, mar y aire.
En total, el instituto armado garantizará la seguridad en más de 660 puntos de observación situados dentro de su demarcación, que representan aproximadamente el 84% de todos los lugares identificados en España para seguir el eclipse.
Participarán efectivos de Seguridad Ciudadana, la Agrupación de Tráfico, el Seprona, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, GREIM, GEAS, USECIC y unidades fiscales y de fronteras. También se utilizarán drones, equipos PEGASO, oficinas móviles de atención a la ciudadanía, centros operativos y un Puesto de Mando Avanzado para realizar un seguimiento permanente del dispositivo.
La vigilancia se intensificará especialmente en las principales carreteras, los accesos a los puntos de observación del eclipse y aquellos espacios naturales donde se espere una mayor concentración de personas.
El operativo estará coordinado con la Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil, los servicios de emergencias, administraciones autonómicas y locales y los distintos cuerpos policiales implicados.
Qué recomienda la Guardia Civil para ver el eclipse con seguridad
Ante la elevada afluencia prevista, la Guardia Civil aconseja planificar los desplazamientos con antelación, consultar a través de los canales oficiales cuáles son los puntos preferentes de observación y las posibles zonas de exclusión y evitar desplazamientos innecesarios.
También recomienda seguir en todo momento las instrucciones de los agentes y servicios de emergencia y estacionar únicamente en los espacios habilitados. Aparcar en arcenes, carreteras estrechas o pistas forestales podría dificultar el paso de los vehículos de emergencia.
Las autoridades aconsejan igualmente llevar agua, alimentos y combustible suficiente ante la posibilidad de que se produzcan retenciones y concentraciones importantes de vehículos durante la jornada.
La protección del medio ambiente será otro de los objetivos prioritarios. La Guardia Civil pide no abandonar residuos, evitar entrar en fincas privadas o terrenos agrícolas y reducir al máximo cualquier impacto sobre la fauna y la flora.
Además, recuerda que está prohibido hacer fuego en aquellos lugares en los que existan restricciones y advierte del riesgo de aparcar vehículos sobre vegetación seca, ya que las altas temperaturas de determinados componentes del automóvil pueden provocar un incendio.
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