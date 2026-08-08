Los 40 grados se vuelven rutina en Córdoba: otro fin de semana marcado por los avisos de la Aemet por calor, noches tórridas y máximas sofocantes

En pleno ecuador del verano el calor se vuelve monotonía en Córdoba y 40 cuarenta grados dejan ya una sensación de casi costumbre, algo así como el día de la marmota. La provincia se sitúa un día más en aviso por calor ante una previsión nuevamente sofocante que marca la tónica del fin de semana y de todo el mes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé hoy una máxima por encima de los 40 grados con temperaturas que tampoco dan tregua durante la noche.

La totalidad de la provincia se encuentra este sábado en aviso por peligro de calor, como es habitual, la Campiña en el nivel más alto que la zona norte y sur, el naranja. La Subbética así como la Sierra y Pedroches, se mantienen en aviso amarillo.

El calor no cesa

Según la predicción de la Aemet el pronóstico será algo más halagüeño de cara al final de fin de semana, eso sí, la bajada apenas será de un par de grados, antes de volver de nuevo a los 40 grados en el inicio de una nueva semana que viene pisando fuerte. La Aemet espera una nueva subida con hasta 43 grados en el horizonte.

El tiempo de este sábado en Córdoba. / Aemet

De momento, el pronóstico de hoy para la provincia, según la Aemet, es de cielos despejados y temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste, ocasionalmente moderados por la tarde.

Las temperaturas, por su parte, se situarán en Córdoba entre 21º y 41º, en Lucena entre 23º y 39º, en Pozoblanco entre 22º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 38º.

Leve caída de las temperaturas

La previsión de la Aemet para mañana, domingo 9 de agosto, es de Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos flojos variables tendiendo a componente oeste, con intervalos moderados por la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 39º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 20º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 36º.