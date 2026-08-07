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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El importante auge de los casos de violencia de género con menores en riesgo; la abultada derrota del Córdoba CF ante el Almería y la detención de un conductor que ha dado positivo en alcohol y cocaína, implicado en un accidente mortal en Montalbán, centran la mirada informativa

Un lance del Almería-Córdoba CF, que ha finalizado con una abultada derrota del cuadro de Iván Ania.

Un lance del Almería-Córdoba CF, que ha finalizado con una abultada derrota del cuadro de Iván Ania. / LOF

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Córdoba ha experimentado un importante auge de los casos de violencia de género con menores en riesgo de hasta un 61% en un año, hasta un total de 66. Las situaciones de especial relevancia, donde se hallaba Tulia, la última víctima mortal en Córdoba, han crecido un 28% en los últimos doce meses. Esta noticia abre informativamente una tarde cargada de novedades. En deportes, recordamos la abultada derrota del Córdoba CF ante el Almería (0-4) para cerrar la pretemporada. Y, a nivel provincial, explicamos que el conductor del coche implicado en un accidente mortal en Montalbán ha sido detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

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