Córdoba ha experimentado un importante auge de los casos de violencia de género con menores en riesgo de hasta un 61% en un año, hasta un total de 66. Las situaciones de especial relevancia, donde se hallaba Tulia, la última víctima mortal en Córdoba, han crecido un 28% en los últimos doce meses. Esta noticia abre informativamente una tarde cargada de novedades. En deportes, recordamos la abultada derrota del Córdoba CF ante el Almería (0-4) para cerrar la pretemporada. Y, a nivel provincial, explicamos que el conductor del coche implicado en un accidente mortal en Montalbán ha sido detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína.

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