La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El importante auge de los casos de violencia de género con menores en riesgo; la abultada derrota del Córdoba CF ante el Almería y la detención de un conductor que ha dado positivo en alcohol y cocaína, implicado en un accidente mortal en Montalbán, centran la mirada informativa
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Córdoba ha experimentado un importante auge de los casos de violencia de género con menores en riesgo de hasta un 61% en un año, hasta un total de 66. Las situaciones de especial relevancia, donde se hallaba Tulia, la última víctima mortal en Córdoba, han crecido un 28% en los últimos doce meses. Esta noticia abre informativamente una tarde cargada de novedades. En deportes, recordamos la abultada derrota del Córdoba CF ante el Almería (0-4) para cerrar la pretemporada. Y, a nivel provincial, explicamos que el conductor del coche implicado en un accidente mortal en Montalbán ha sido detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína.
- Córdoba tiene 66 casos de violencia de género con menores en riesgo, un 61% más en un año
- El Córdoba CF se desmorona en un extraño cierre de temporada ante un afilado Almería (0-4)
- El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán, detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba registra un crecimiento turístico del 12,4% en temporada alta y una valoración de sobresaliente entre los visitantes
- Vídeo | La comida asiática gana presencia en Córdoba con 25 restaurantes: "Está buena y además es divertido comer con palillos"
- Una operación contra el fraude en el IVA de las bebidas se salda con un total de 13 detenidos en Córdoba y otras tres provincias
- Un detenido en Córdoba entre los 78 arrestados por una gran trama internacional de tráfico de personas en el Mediterráneo
- La compraventa de viviendas en Córdoba bate su récord histórico con 1.141 operaciones en junio
- La Aemet activa el aviso naranja en Córdoba ante la previsión del pico de calor de la semana: los termómetros llegarán a los 41 grados
- Sadeco ultima la segunda vuelta del plan especial de limpieza exterior de más de 5.300 contenedores
- Los cordobeses pierden poder adquisitivo: los salarios crecen un 3,1%, por debajo de la inflación
- La noche imperdible del verano en Córdoba: eclipse solar y el punto máximo de las Perseidas
Provincia
- Con las manos en la masa: arrestado tras intentar robar cobre del aire acondicionado de una parroquia de Palma del Río
España
- El Gobierno avisa de "medidas proporcionales" a Italia si no levanta el control de fronteras antes del domingo
Campo
- Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
- Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: 'El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones
- Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado
- «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
- Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros
- Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado
- Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas