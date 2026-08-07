Dos testimonios de muy diferente asunto marcan la actualidad informativa de hoy viernes, 7 de agosto, en Córdoba. El primero, el de Tomás Pajuelo, responsable de seguridad de la Mezquita-Catedral, quien, recordando el incendio del pasado verano en el monumento, afirma que “esa noche todo el mundo trabajó como si ardiera su propia casa”. Un equipo de medio centenar de personas que fue clave para salvar el emblema de Córdoba. El segundo, el de Carmen Guerra, quien a sus 74 años lleva miles de euros gastados en abogados y otros trámites sin haber conseguido recuperar el control de su propia casa. Una vida rota tras una compraventa fallida y una propiedad que sigue dirimiéndose judicialmente. Finalmente, repasamos el partido disputado anoche por el Córdoba CF en Jaén, donde se impuso al cuadro local (1-2) para llevarse el Trofeo del Olivo.

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