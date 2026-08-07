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La actualidad del viernes 7 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El recuerdo del responsable de seguridad de la Mezquita-Catedral de lo vivido durante el incendio del pasado verano; la historia de Carmen Guerra, una mujer de 74 años que pelea por recuperar su casa y la victoria del Córdoba CF en Jaén centran la mirada informativa

Los jugadores del Córdoba CF con el Trofeo del Olivo, logrado tras ganar anoche por 1-2 al Real Jaén.

Los jugadores del Córdoba CF con el Trofeo del Olivo, logrado tras ganar anoche por 1-2 al Real Jaén. / CÓRDOBA CF

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Dos testimonios de muy diferente asunto marcan la actualidad informativa de hoy viernes, 7 de agosto, en Córdoba. El primero, el de Tomás Pajuelo, responsable de seguridad de la Mezquita-Catedral, quien, recordando el incendio del pasado verano en el monumento, afirma que “esa noche todo el mundo trabajó como si ardiera su propia casa”. Un equipo de medio centenar de personas que fue clave para salvar el emblema de Córdoba. El segundo, el de Carmen Guerra, quien a sus 74 años lleva miles de euros gastados en abogados y otros trámites sin haber conseguido recuperar el control de su propia casa. Una vida rota tras una compraventa fallida y una propiedad que sigue dirimiéndose judicialmente. Finalmente, repasamos el partido disputado anoche por el Córdoba CF en Jaén, donde se impuso al cuadro local (1-2) para llevarse el Trofeo del Olivo.

Además, destacamos estas otras noticias:

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