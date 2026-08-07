La actualidad del viernes 7 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El recuerdo del responsable de seguridad de la Mezquita-Catedral de lo vivido durante el incendio del pasado verano; la historia de Carmen Guerra, una mujer de 74 años que pelea por recuperar su casa y la victoria del Córdoba CF en Jaén centran la mirada informativa
Dos testimonios de muy diferente asunto marcan la actualidad informativa de hoy viernes, 7 de agosto, en Córdoba. El primero, el de Tomás Pajuelo, responsable de seguridad de la Mezquita-Catedral, quien, recordando el incendio del pasado verano en el monumento, afirma que “esa noche todo el mundo trabajó como si ardiera su propia casa”. Un equipo de medio centenar de personas que fue clave para salvar el emblema de Córdoba. El segundo, el de Carmen Guerra, quien a sus 74 años lleva miles de euros gastados en abogados y otros trámites sin haber conseguido recuperar el control de su propia casa. Una vida rota tras una compraventa fallida y una propiedad que sigue dirimiéndose judicialmente. Finalmente, repasamos el partido disputado anoche por el Córdoba CF en Jaén, donde se impuso al cuadro local (1-2) para llevarse el Trofeo del Olivo.
- Tomás Pajuelo, responsable de la seguridad de la Mezquita-Catedral: «Esa noche todo el mundo trabajó como si ardiera su propia casa»
- «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
- El Córdoba CF conquista el Trofeo del Olivo en Jaén con un doblete de Víctor Sánchez
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los usuarios de patinetes sobre la campaña de la Policía Local: "Había muchos accidentes y esto es muy peligroso"
- La Policía Local impone 512 multas a patinetes eléctricos en Córdoba en solo cuatro meses con sanciones de hasta 800 euros
- José Valero, responsable del Horno de San Luis, tras el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba: «Oímos unos crujidos enormes y después vimos el humo»
- Córdoba, única provincia española que pierde población en el último año
- La venta de vehículos usados cae un 9,1% en Córdoba en julio pese al repunte de las furgonetas
- La Guardia Civil interviene 91 kilos de marihuana, una escopeta y munición en una operación en la urbanización La Forja
Córdoba salud
- Caminar media hora al día es mucho más que darse una vuelta: los beneficios para la salud de una práctica indispensable
- María José Párraga Quiles, jefa de Neonatología del Reina Sofía: «El amamantamiento no solo es alimento; es amor, calor, refugio y alivio del dolor»
Provincia
- Los afectados por el incendio de Puerto Calatraveño alcanzan un acuerdo indemnizatorio cercano a los cuatro millones de euros
- Cinco detenidos en la operación policial contra el tráfico de drogas desarrollada en Lucena
España
- Felipe VI se compromete con el presidente de Ceuta a visitar la ciudad tras la crisis migratoria: "El Rey cumple con sus compromisos"
Andalucía
- Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
- Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
- Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: 'El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones
- Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado
- Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
- Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros
- Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado