Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas

La provincia de Córdoba ha sido uno de los puntos en los que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han realizado registros dentro de una operación que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada presuntamente a defraudar al menos 11,9 millones de euros en IVA en el sector de las bebidas alcohólicas. La actuación se ha saldado con trece personas detenidas y otras cuatro investigadas.

La primera fase de la denominada operación Drink/Alambique se desarrolló el pasado 14 de julio bajo la dirección de un juzgado de Morón de la Frontera (Sevilla) e incluyó diez registros en inmuebles de La Puebla de Cazalla y de las provincias de Córdoba, Badajoz y Valencia, según han informado la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.

La investigación cifra inicialmente en 11,9 millones de euros el fraude cometido en las cuotas de IVA durante el periodo comprendido entre 2018 y 2025, aunque esta cantidad podría aumentar a partir de las pruebas y documentación intervenidas durante los registros.

Más de 30 sociedades y 173 cuentas bancarias

La organización también estaría vinculada presuntamente con actividades de blanqueo de capitales. La investigación comenzó después de detectarse un entramado empresarial integrado por más de 30 sociedades, cada una de ellas con una función determinada dentro de la estructura.

Parte del dinero intervenido en la operación. / EFE

Los investigadores sostienen que la trama contaba además con una estructura empresarial paralela a través de la que canalizaba fondos de procedencia supuestamente delictiva.

El análisis de 173 cuentas bancarias y de la documentación intervenida permitió detectar importantes volúmenes de alcohol procedentes de depósitos fiscales de distintos países de la Unión Europea, principalmente Países Bajos y Portugal, con destino a depósitos fiscales situados en España.

Sociedades instrumentales para eludir el IVA

Según la investigación, la mercancía era enviada por las denominadas empresas introductoras en régimen suspensivo de IVA y del correspondiente impuesto especial.

Posteriormente, se realizaban distintas transmisiones dentro de los depósitos fiscales utilizando sociedades instrumentales, antes de que las bebidas fueran extraídas con destino a las empresas distribuidoras.

Estas compañías habrían podido ofrecer precios notablemente inferiores a los del mercado, generando, según los investigadores, una situación de competencia desleal en el sector.

Para sacar la mercancía de los depósitos fiscales, la organización se habría servido también de sociedades que posteriormente no ingresaban las cuotas de IVA correspondientes.

En una segunda fase de la operación se han llevado a cabo inspecciones en naves pertenecientes a empresas relacionadas con la organización.