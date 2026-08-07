Tomás Pajuelo, canónigo responsable de la seguridad de la Mezquita-Catedral de Córdoba: «La noche del incendio todo el mundo trabajó como si ardiera su propia casa»

Tomás Pajuelo es el canónigo responsable de la seguridad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Bajo su mando trabaja un equipo de medio centenar de personas que en la noche del 8 de agosto de 2025 se volcaron para evitar que el monumento más importante la ciudad fuera pasto de las llamas.

-¿Cuáles son los frentes a los que tiene que responder el responsable de seguridad de un edificio que es patrimonio mundial, como la Mezquita-Catedral?

-Bueno, pues los frentes son varios. Primero, la seguridad pasiva y activa frente a cualquier contingencia como un incendio, o una catástrofe, dotándola de los medios necesarios para poder prevenir y, en caso de necesidad, actuar con la diligencia que se actuó. También, la seguridad de las personas que acceden al monumento. Por otro lado, estamos en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante posibles atentados terroristas o que ellos vean que hay algún peligro y nos dan la alerta. Y luego también, pues tenemos que evitar que haya hurtos u otro tipo de actos en el patio o dentro del monumento.

-¿Cuántas personas componen ese equipo?

-Bueno, somos dos canónigos, yo como responsable y otro compañero, que es Antonio Morales. Después hay tres seglares que son los que en la práctica están como responsables del trabajo directo con los empleados. Y luego, de 40 a 45 trabajadores más entre auxiliares y guardias de seguridad, que hay de varios tipos. Hay guardias de seguridad, vigilantes con armas, que están las 24 horas en la catedral. Por eso fue tan rápida la intervención, porque hay siempre dos vigilantes en la Catedral las 24 horas. También hay auxiliares y luego unos que son semiexternos que están en las iglesias fernandinas, que son otros dos.

-¿Qué presupuesto anual se destina para la seguridad en la Mezquita-Catedral de Córdoba?

-Pues el año pasado fueron unos 2.288.000 euros. El grueso es el pago del personal, puesto que todo el personal es de una empresa externa que es Prosegur. A ello se une la dotación de los medios para el departamento de seguridad y el de mantenimiento y las oficinas. Porque muchas de las cosas técnicas las instalan los de mantenimiento con el asesoramiento de los técnicos pertinentes.

-Como sabe, el incendio de hace un año recordó a todo el mundo lo que ocurrió en Notre Dame, en París. ¿En algún momento pensaron ustedes que podría tener las mismas dimensiones, las mismas consecuencias?

-Bueno, vamos a ver. Las mismas dimensiones y las mismas consecuencias, ahora, a posteriori, nos damos cuenta de que no. En ese momento, cuando empezaron a llegar tantas imágenes virales, en las que se veían las llamas, claro que tuvimos miedo. El miedo existe al no poder controlarlo rápidamente. Luego se ha demostrado que la eficacia y la prevención y el trabajo conjunto entre nuestros empleados, nuestra gente de mantenimiento y bomberos, pues dio su resultado y se controló fácilmente, quiero decir en un tiempo más corto de lo que esperábamos.

Tomás Pajuelo, canónigo responsable de la seguridad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. / CÓRDOBA

-Pues cuéntenos cómo se reacciona cuando, como usted dice, empiezan a ver esas imágenes y comienzan a saltar las alarmas.

-Bueno, la primera reacción es de incredulidad y lo primero que hice fue llamar a mi otro compañero de seguridad, que era Agustín Moreno, que ahora se encarga de la de las obras, para ver si era verdad. Porque claro, de repente, en mitad del verano, una noche, de buenas a primeras que empiece...

-Y un viernes por la noche.

-Sí, de viernes a sábado. Cuando ya me llegaron las alertas del personal de seguridad y constaté cuál era la realidad, pues la preocupación fue máxima y nos pusimos rápidamente a trabajar y vi cómo en pocos minutos, porque fue en poquísimos minutos, estaban actuando los bomberos y nuestro personal de mantenimiento. Esa noche fue algo increíble, porque muchos de los bomberos y del personal de mantenimiento estaban de vacaciones y motu proprio vinieron a intervenir. O sea, al final se crea una sinergia en la que todo el mundo actuó como si fuera su propia casa, como en algo propio. Y fue algo increíble en ese sentido. Pero sí, al principio era incredulidad. Porque, claro, hay una frase que nosotros decimos y es que parece que no va a pasar nunca, hasta que de repente pasa.

«Cuando empezaron a llegarnos tantas imágenes de las llamas sí tuvimos miedo»

-Y, a partir de ahí o no sé si ya se estaba viendo antes, se apostó por el sistema de seguridad de la catedral de Notre Dame, ¿no? Lo del nebulizador y demás.

-Bueno, en realidad fue al contrario. En el año 2025, sobre febrero, ya el Cabildo decidió, asesorado por bomberos y por la empresa de seguridad y de prevención de fuego, este tema. Entonces, cuando bomberos de París vinieron a visitar nuestra Catedral para comprobar el sistema, especialmente lo de la columna húmeda que dota de agua a las vías de las cubiertas, pues nos comunicaron después que ellos ya habían implantado ese sistema de nebulización y lo estaban instalando en Notre Dame. Y nosotros en diciembre del 2025 fuimos, el jefe de bomberos, el jefe de mantenimiento de la catedral y un servidor, acompañados de otros dos bomberos, a París y pudimos constatar que lo que para nosotros era un proyecto, lo vimos allí instalado. Así que, las primeras piezas llegarán a finales de agosto.

-¿Para empezar a instalarlo ya?

-Bueno, vamos a traer las piezas, vamos ultimando los permisos y todas estos asuntos, pero yo creo que en un breve plazo, no sé cuánto porque depende de muchas cosas. Ten en cuenta que estamos en agosto y es inhábil en las administraciones, con lo cual yo con que empecemos a mediados o finales de septiembre, que empecemos ya a trabajar en serio con los permisos y estas cosas, ya me doy por contento.

-Y entonces, ¿cuándo podría estar en funcionamiento?

-No lo sabemos, porque toda la instalación en la Catedral es compleja. Una cosa es el plano, una cosa es cómo se diseña y luego otra es cuando empezamos a abrir. Porque te puedes encontrar cualquier cosa, puede haber un foso antiguo, te puedes encontrar una ruina arqueológica, etcétera. El obispo, lo que me decía, y me parece que es un criterio que también los dos repetimos, es que preferimos la perfección antes que la prisa. O sea, ir tranquilamente, para que una vez que se ponga no haya que estar otra vez abriendo y revisando.

-Vamos a recordar sintéticamente cómo funciona ese sistema.

-Bueno, pues el sistema de nebulización consiste en que mediante unas bocas de salida, en vez de caer el chorro de agua, que sería un peligro en las cubiertas, porque apaga el fuego pero al acumularse un peso excesivo de agua podrían colapsar; pues lo que hace es inyectar el agua a mucha presión. Creo que una gota se divide en 100.000 gotas por segundo o algo así, me pierdo un poco en esos datos técnicos. Entonces, al pulverizarlo con esa presión y tan rápidamente, también se enfría. Y se consigue que se cree un clima en el que baja la temperatura y ayuda a apagar el fuego o el conato de incendio. De tal manera que, cuando ataquen los bomberos, ya no sea sobre un fuego vivo, sino un fuego que ya está retardado por esa intervención y se apaga más fácilmente. Se trata de usar una menor cantidad de agua para que no sufra de presión la cubierta.

Así avanza la recuperación de la zona más dañada de la Mezquita-Catedral de Córdoba / Víctor Castro / COR

-Y además de este sistema ¿de qué manera se han reforzado o actualizado los sistemas de seguridad del templo?

-Pues hemos reforzado el número de armarios con mangueras, con bocas de incendio, para poder actuar más rápido. Vamos también a intentar poner Bies (Bocas de Incendio Equipadas) a lo largo de las fachadas norte, sur y oeste para que sea más rápido el acceso por parte de bomberos si hubiera que hacerlo. También se han instalado cámaras térmicas en el tejado, porque en la actualidad se hace la comprobación con un vigilante, si lo podemos hacer con la cámara térmica se ahorra tiempo. Y tenemos extintores colocados en todas las naves y capillas. Son extintores de CO2, que apagan el fuego pero no dañan el patrimonio.

-Se dijo que uno de los motivos de que colapsara la bóveda además del peso por el volumen de agua era que la estructura era de madera. ¿En la restauración se ha respetado ese sistema o para evitar males mayores se ha actualizado?

-En la restauración se ha utilizado el mismo sistema porque es a lo que nos obliga Cultura, hay que hacerlo igual. Pero se ha puesto lo que nos han permitido, que son unas vigas dos centímetros más anchas, con lo cual tienen mayor robustez y mayor resistencia al fuego. Y, luego, se han puesto barreras antiincendios, para evitar que se comuniquen el fuego por las naves, lo que ha permitido independizar por el tejado cada una de las naves.

«Se han instalado cámaras térmicas en el tejado y tenemos extintores en todas las naves y capillas»

-Una de las cuestiones que se recuerda cuando se habla del incendio de la Mezquita-Catedral es la eficiencia de los bomberos. ¿Cómo están coordinados con ellos y con los Cuerpos de Seguridad del Estado para eventualidades como ésta?

-Bueno, la coordinación es espectacular. Yo no puedo estar más agradecido por el trabajo conjunto que llevamos haciendo desde el 2012. Hacemos simulacros cada año a nivel interno solo con nuestro personal y cada dos años con todos, bomberos, fuerzas de seguridad, el 112, con todo el mundo. La colaboración es muy estrecha, nosotros cada vez que asumimos o detectamos una posible modernización o necesitamos cualquier intervención de seguridad, lo que hacemos es comentarlo a bomberos. Ellos nos asesoran, visitan el monumento, ven lo que sería mejor poner. Y luego, además, ellos cada vez que se incorpora personal nuevo y una o dos veces al año, visitan el monumento y conocen cada parte. Porque no es lo mismo conocer el monumento en el plano que verlo físicamente. La intervención fue tan rápida que cuando yo llegué, sabían por dónde tenían que subir, por dónde tenían que acceder, cómo eran las puertas, cómo eran los pasillos de acceso, si podían entrar con su equipo fácilmente, porque ya habían estado y habíamos hecho los simulacros. Incluso los vehículos, en el primer simulacro hubo problemas con los vehículos grandes porque no cabían por las estrechuras de las calles, pues se han dotado de unos pequeños vehículos que son más pequeños de tamaño, pero con la misma potencia de ataque al fuego, con lo cual pudieron venir rápidamente, porque saben dónde situarlos por las veces que las han hecho.

-En materia de seguridad, también es responsabilidad suya la de velar contra los actos vandálicos, los robos y demás. ¿De qué manera se vigila todo?

-Bueno, pues mire, por ejemplo, hemos colocado ya los arcos de seguridad y los escáneres para la entrada al monumento, ahí podemos hacer una criba perfecta si hubiera algún arma blanca o algún explosivo. También hemos implementado desde noviembre una mejora de la sala de seguridad con una pantalla de casi 20 metros cuadrados, en la que se tiene un control a un tamaño bastante grande de las 50 cámaras que controlan tanto la Mezquita-Catedral como el Triunfo de San Rafael.