Ayuntamiento de Córdoba
El PSOE pide una unidad de supervisión de obras en Córdoba para evitar licitaciones desiertas y sobrecostes
Antonio Hurtado reclama al Gobierno de José María Bellido una oficina que revise los proyectos municipales y cita los casos de las 30 viviendas del Campo de la Verdad y la rehabilitación de la Pérgola
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, ha reclamado al Gobierno municipal de José María Bellido la creación de una unidad de supervisión de proyectos de obras que preste servicio al Consistorio, sus organismos autónomos y las empresas municipales.
El grupo socialista plantea esta medida después de un informe jurídico emitido en una licitación de Vimcorsa para una promoción de 30 viviendas en San Rafael de la Albaida y de un pronunciamiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública. Hurtado sostiene que hasta ahora los servicios jurídicos municipales venían interpretando que determinados informes de supervisión podían omitirse cuando los proyectos estaban visados por el Colegio de Arquitectos. Según el portavoz socialista, el criterio expresado por la Junta Consultiva de Contratación Pública contradice esa interpretación.
Viviendas del Campo de la Verdad y la Pérgola
Para defender la creación de esta unidad, Hurtado relaciona la falta de una revisión previa más exhaustiva con algunos de los problemas registrados en licitaciones de obras municipales en Córdoba. Entre los ejemplos citados figura la promoción de 30 viviendas en el Campo de la Verdad, en cuyo procedimiento, según el PSOE, la única empresa interesada terminó renunciando a la adjudicación al considerar que los precios del proyecto no estaban actualizados.
El portavoz socialista también menciona la rehabilitación del edificio de la Pérgola, cuyo proyecto requiere una modificación. Hurtado asegura que el proyecto inicial tampoco contó con el informe de supervisión que ahora reclama para este tipo de actuaciones.
Revisar precios y viabilidad antes de sacar las obras a concurso
La unidad propuesta tendría, según explica Hurtado, la función de comprobar que los precios de los materiales y las unidades de obra estén actualizados y de analizar la viabilidad técnica de los proyectos antes de avanzar en los procesos de contratación.
El PSOE considera que esa revisión podría aportar mayores garantías a las licitaciones y reducir situaciones como los concursos desiertos, las renuncias de empresas adjudicatarias o la necesidad de aprobar posteriores modificaciones de los proyectos.
Hurtado ha pedido además a Bellido que destine recursos a reforzar estas unidades administrativas con empleados públicos. A su juicio, ello permitiría mejorar los procedimientos, agilizar la contratación y aumentar las garantías en las licitaciones externas de las obras municipales.
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