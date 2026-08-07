Qué hacer hoy en Córdoba, viernes, 7 de agosto de 2026

Concierto

‘La Bandada de Hidabe’

Con más de dos décadas de trayectoria musical a sus espaldas, esta enérgica banda compuesta por 5 músicos indispensables ha sabido fusionar a la perfección la fuerza arrolladora del rock con la profunda expresividad del folk. Precio 10 euros

CÓRDOBA. Patio de Columnas del Palacio de Viana. (entrada por C/ Reja de don Gome). 22.00 horas.

Noches en la terraza

‘La Bellezza del Suono’

Esta propuesta de música clásica y de cámara reúne violín, viola, violonchelo y piano para ofrecer una sonoridad llena de matices a través de una puesta en escena elegante y emotiva. El espectáculo plantea un recorrido por diversos estilos y atmósferas, combinando la sensibilidad de autores como Astor Piazzolla con algunas de las bandas sonoras más reconocibles de la historia.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo, s/n. 22.00 horas.

Concierto

Noches de verano en los Museos Municipales

La cantante Ana de Lois ofrecerá en el Museo Taurino el concierto de música neo soul ‘Tell me’, mientras que en el Museo Julio Romero de Torres, se desarrollará la visita tematizada ‘Veladas con Julio’, ambas con entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo Taurino y Julio Romero de Torres. Plaza de Maimónides. Plaza del Potro. 22.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.