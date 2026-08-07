Epicondilitis: cómo aliviar el dolor y proteger el codo
Aunque es frecuente en deportistas, también puede aparecer en personas que realizan esfuerzos continuados en el trabajo o en la actividad cotidiana
DC Digital
La epicondilitis, conocida como codo de tenista o codo de golfista, es una lesión producida por la sobrecarga de los tendones del codo debido a movimientos repetitivos. Aunque es frecuente en deportistas, también puede aparecer en personas que realizan esfuerzos continuados en su trabajo o actividades cotidianas.
Desde la ortopedia, el objetivo es aliviar el dolor, reducir la tensión sobre los tendones y favorecer la recuperación. Para ello, existen productos como las coderas de descarga, que ayudan a disminuir la sobrecarga de la musculatura del antebrazo durante la actividad, mejorando el confort y la funcionalidad.
En Sanicor, recomendamos que la elección de la ortesis se realice siempre bajo la valoración y el asesoramiento de un técnico ortoprotésico. Un correcto ajuste del producto es fundamental para obtener el máximo beneficio y complementar el tratamiento indicado por el profesional sanitario.
Además, la recuperación debe ir acompañada de buenos hábitos:
- Evitar los movimientos repetitivos que provocan dolor.
- Realizar los ejercicios recomendados por el fisioterapeuta.
- Aplicar frío local en caso de inflamación.
- Mantener una correcta ergonomía en el trabajo y el deporte.
Consejo profesional
Si el dolor en el codo persiste o limita tu actividad diaria, consulta con nuestro equipo ortoprotésico. Una valoración personalizada y la ortesis adecuada pueden ayudarte a recuperar tu bienestar.
Un consejo de Andrés Villalba, director técnico ortoprotésico de Sanicor.
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