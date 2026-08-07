Epicondilitis: cómo aliviar el dolor y proteger el codo

La epicondilitis, conocida como codo de tenista o codo de golfista, es una lesión producida por la sobrecarga de los tendones del codo debido a movimientos repetitivos. Aunque es frecuente en deportistas, también puede aparecer en personas que realizan esfuerzos continuados en su trabajo o actividades cotidianas.

Desde la ortopedia, el objetivo es aliviar el dolor, reducir la tensión sobre los tendones y favorecer la recuperación. Para ello, existen productos como las coderas de descarga, que ayudan a disminuir la sobrecarga de la musculatura del antebrazo durante la actividad, mejorando el confort y la funcionalidad.

Epicondilitis. / Sanicor

En Sanicor, recomendamos que la elección de la ortesis se realice siempre bajo la valoración y el asesoramiento de un técnico ortoprotésico. Un correcto ajuste del producto es fundamental para obtener el máximo beneficio y complementar el tratamiento indicado por el profesional sanitario.

Además, la recuperación debe ir acompañada de buenos hábitos:

Evitar los movimientos repetitivos que provocan dolor.

que provocan dolor. Realizar los ejercicios recomendados por el fisioterapeuta.

por el fisioterapeuta. Aplicar frío local en caso de inflamación.

en caso de inflamación. Mantener una correcta ergonomía en el trabajo y el deporte.

Consejo profesional

Si el dolor en el codo persiste o limita tu actividad diaria, consulta con nuestro equipo ortoprotésico. Una valoración personalizada y la ortesis adecuada pueden ayudarte a recuperar tu bienestar.

Una órtesis adecuada ayuda a recuperar el bienestar. / Sanicor

Un consejo de Andrés Villalba, director técnico ortoprotésico de Sanicor.