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Epicondilitis: cómo aliviar el dolor y proteger el codo

Aunque es frecuente en deportistas, también puede aparecer en personas que realizan esfuerzos continuados en el trabajo o en la actividad cotidiana

Andrés Villalba, director técnico ortoprotésico.

Andrés Villalba, director técnico ortoprotésico. / Sanicor

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Córdoba

La epicondilitis, conocida como codo de tenista o codo de golfista, es una lesión producida por la sobrecarga de los tendones del codo debido a movimientos repetitivos. Aunque es frecuente en deportistas, también puede aparecer en personas que realizan esfuerzos continuados en su trabajo o actividades cotidianas.

Desde la ortopedia, el objetivo es aliviar el dolor, reducir la tensión sobre los tendones y favorecer la recuperación. Para ello, existen productos como las coderas de descarga, que ayudan a disminuir la sobrecarga de la musculatura del antebrazo durante la actividad, mejorando el confort y la funcionalidad.

Epicondilitis.

Epicondilitis. / Sanicor

En Sanicor, recomendamos que la elección de la ortesis se realice siempre bajo la valoración y el asesoramiento de un técnico ortoprotésico. Un correcto ajuste del producto es fundamental para obtener el máximo beneficio y complementar el tratamiento indicado por el profesional sanitario.

Además, la recuperación debe ir acompañada de buenos hábitos:

  • Evitar los movimientos repetitivos que provocan dolor.
  • Realizar los ejercicios recomendados por el fisioterapeuta.
  • Aplicar frío local en caso de inflamación.
  • Mantener una correcta ergonomía en el trabajo y el deporte.

Consejo profesional

Si el dolor en el codo persiste o limita tu actividad diaria, consulta con nuestro equipo ortoprotésico. Una valoración personalizada y la ortesis adecuada pueden ayudarte a recuperar tu bienestar.

Una órtesis adecuada ayuda a recuperar el bienestar.

Una órtesis adecuada ayuda a recuperar el bienestar. / Sanicor

Un consejo de Andrés Villalba, director técnico ortoprotésico de Sanicor.

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