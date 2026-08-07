Diane Fatou, usuaria de patinete en Córdoba: "Nunca me han multado, pero una amiga tuvo que pagar 150 euros por no llevar matrícula"

Seguro, matrícula identificativa de la DGT y el cumplimiento de las normas de circulación ya forman parte de la rutina de quienes utilizan el patinete eléctrico para desplazarse por Córdoba. La campaña de control puesta en marcha por la Policía Local tras la entrada en vigor de la nueva regulación ha llevado a muchos usuarios a regularizar sus vehículos y familiarizarse con unas obligaciones que hace solo unos meses eran desconocidas para buena parte de ellos.

Diane Fatou utiliza el patinete todos los días para ir desde el Sector Sur hasta su trabajo en el centro de la ciudad. Para ella se ha convertido en un medio de transporte imprescindible y, aunque a ella no le ha pasado, reconoce conocer casos de sanciones ha llevado a muchos usuarios a ponerse al día con la normativa. Una amiga suya fue multada por circular sin matrícula. "Tuvo que pagar 150 euros", recuerda.

Un conductor con su patinete eléctrico. / A. J. González

Ella decidió regularizar su situación y explica que el seguro le cuesta unos 70 euros al año y considera que la nueva regulación tiene sentido. "Me parece bien porque había muchos accidentes y esto es muy peligroso", afirma.

Lucía, tras un control policial con su patinete: "Los agentes fueron comprensivos y tranquilos"

Lucía también utiliza el patinete para acudir al trabajo. En una ocasión fue parada por la Policía Local, aunque la actuación quedó en un simple aviso: "Me preguntaron si ya había regularizado el patinete", explica. Destaca que los agentes fueron "comprensivos y tranquilos" y aprovecharon el control para comprobar que estaba realizando los trámites.

Según relata, el proceso consiste en abonar la tasa correspondiente y obtener la matrícula identificativa que posteriormente se coloca en el vehículo en alguna tienda especializada. Su compañera Kimberly asegura que nunca ha sido requerida por la Policía, mientras que otro usuario, José, tampoco ha tenido incidencias durante sus desplazamientos habituales, aunque confirma que ya dispone del seguro obligatorio.

Lucía y Kimberly caminan con sus patinetes. / AJ González

No todos los usuarios conocen convenientemente sus nuevas obligaciones

No todos los usuarios tenían claras desde el principio las nuevas obligaciones. Eli reconoce que aún existen dudas sobre algunos aspectos de la normativa, aunque ella ha optado por ser prudente. "Yo tengo entendido que el casco ha sido obligatorio desde primera hora", comenta. Por eso, asegura, prefiere llevarlo siempre: "No vaya a ser", dice mientras se lo ajusta al cuello.

Los usuarios consultados por este periódico coinciden en que el patinete ha dejado de ser un vehículo sin apenas regulación para convertirse en un medio de transporte sometido a normas similares a las del resto de vehículos. Aunque reconocen que la adaptación ha supuesto nuevos trámites y un coste añadido, la mayoría considera que las medidas pueden contribuir a mejorar la seguridad y reducir los accidentes.