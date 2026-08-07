Reportaje
Diane Fatou, usuaria de patinete en Córdoba: "Nunca me han multado, pero una amiga tuvo que pagar 150 euros por no llevar matrícula"
Los usuarios de patinetes de Córdoba admiten que muchos han regularizado sus vehículos tras la puesta en marcha la campaña de control de la Policía Local, que en cuatro meses ha superado las 500 multas
Seguro, matrícula identificativa de la DGT y el cumplimiento de las normas de circulación ya forman parte de la rutina de quienes utilizan el patinete eléctrico para desplazarse por Córdoba. La campaña de control puesta en marcha por la Policía Local tras la entrada en vigor de la nueva regulación ha llevado a muchos usuarios a regularizar sus vehículos y familiarizarse con unas obligaciones que hace solo unos meses eran desconocidas para buena parte de ellos.
Diane Fatou utiliza el patinete todos los días para ir desde el Sector Sur hasta su trabajo en el centro de la ciudad. Para ella se ha convertido en un medio de transporte imprescindible y, aunque a ella no le ha pasado, reconoce conocer casos de sanciones ha llevado a muchos usuarios a ponerse al día con la normativa. Una amiga suya fue multada por circular sin matrícula. "Tuvo que pagar 150 euros", recuerda.
Ella decidió regularizar su situación y explica que el seguro le cuesta unos 70 euros al año y considera que la nueva regulación tiene sentido. "Me parece bien porque había muchos accidentes y esto es muy peligroso", afirma.
Lucía, tras un control policial con su patinete: "Los agentes fueron comprensivos y tranquilos"
Lucía también utiliza el patinete para acudir al trabajo. En una ocasión fue parada por la Policía Local, aunque la actuación quedó en un simple aviso: "Me preguntaron si ya había regularizado el patinete", explica. Destaca que los agentes fueron "comprensivos y tranquilos" y aprovecharon el control para comprobar que estaba realizando los trámites.
Según relata, el proceso consiste en abonar la tasa correspondiente y obtener la matrícula identificativa que posteriormente se coloca en el vehículo en alguna tienda especializada. Su compañera Kimberly asegura que nunca ha sido requerida por la Policía, mientras que otro usuario, José, tampoco ha tenido incidencias durante sus desplazamientos habituales, aunque confirma que ya dispone del seguro obligatorio.
No todos los usuarios conocen convenientemente sus nuevas obligaciones
No todos los usuarios tenían claras desde el principio las nuevas obligaciones. Eli reconoce que aún existen dudas sobre algunos aspectos de la normativa, aunque ella ha optado por ser prudente. "Yo tengo entendido que el casco ha sido obligatorio desde primera hora", comenta. Por eso, asegura, prefiere llevarlo siempre: "No vaya a ser", dice mientras se lo ajusta al cuello.
Los usuarios consultados por este periódico coinciden en que el patinete ha dejado de ser un vehículo sin apenas regulación para convertirse en un medio de transporte sometido a normas similares a las del resto de vehículos. Aunque reconocen que la adaptación ha supuesto nuevos trámites y un coste añadido, la mayoría considera que las medidas pueden contribuir a mejorar la seguridad y reducir los accidentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
- Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
- Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: 'El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones
- Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado
- Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
- Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros
- Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado