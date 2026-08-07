Economía
Los cordobeses pierden poder adquisitivo: los salarios crecen un 3,1%, por debajo de la inflación, en el primer semestre del 2026
Solo los trabajadores de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva ganaron un mínimo poder de compra, según un estudio realizado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales
Los salarios crecieron un 3,1% en el primer semestre de 2026 en la provincia de Córdoba (+3,1%), aunque lo hicieron algo por debajo de la inflación, que registró un 3,2% en el mes de junio. De este modo, los cordobeses perdieron poder adquisitivo en los seis meses que van de enero a junio, según los datos del balance realizado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). A nivel autonómico, el crecimiento de los sueldos fue, de media, de un 3,08% en este primer semestre, con una leve pérdida de poder de compra de los trabajadores, casi calcada a la registrada en nuestra provincia.
El CARL estima el aumento salarial medio por los datos reflejados en los 571 convenios colectivos vigentes en la comunidad autónoma. Un total de 1.278.539 trabajadores de 235.742 empresas están afectados por algunos de estos acuerdos, que regulan los sueldos en sus distintas profesiones y categorías laborales.
Cádiz lidera el aumento de los salarios en Andalucía, con un 3,4%, mientras que Jaén, con un 1,8%, se sitúa en la cola
Por provincias, destaca el aumento de los sueldos de la provincia de Cádiz, un 3,4% más, seguida de Sevilla y Huelva, ambas con un incremento del 3,3%. Córdoba es la cuarta provincia andaluza donde más crecieron las nóminas, un 3,1%, por delante de Granada (+2,6%), Málaga (2,4%), Almería (2,4%) y Jaén, en la cola con un 1,8% más.
Los convenios sectoriales, por encima de los acuerdos de empresa
Un dato curioso e interesante estriba en la comparativa entre las subidas de sueldos de los convenios sectoriales, que abarcan a muchas empresas de una misma área económica, y los convenios de empresa, que regulan a una sola compañía. Así, en los sectoriales el auge es del 3,1% en el primer semestre, por el 2,04% de los convenios de empresa. En estos últimos, es más alto el crecimiento en las nóminas de las compañías privadas (+2,3%) que en las públicas (+1,5%).
En total, hay 1.210.608 trabajadores de 235.263 empresas andaluzas acogidas a un convenio sectorial, por los 67.931 empleados que ven aumentar su salario en la actualización de su convenio de empresa.
Cláusulas de revisión salarial indexadas al IPC
Otra cifra a analizar en este estudio del CARL es el 36,4% de convenios vigentes en Andalucía que disponen de una cláusula de revisión salarial. Funcionan a través del IPC oficial, por lo que actualizan las subidas de sueldo para que nunca queden por debajo del dato de inflación, evitando así la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, más de seis de cada diez trabajadores andaluces con convenio colectivo no disponen de esta herramienta económica.
"La negociación colectiva en Andalucía avanza en la incorporación de cláusulas de revisión salarial que están recogidas en 556 convenios vigentes y benefician a 1.277.762 trabajadores de 235.727 empresas", afirma el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
Casi 40 horas semanales, el promedio de los convenios
Finalmente, hay que destacar del estudio del CARL que la jornada anualizada en los convenios vigentes es de 39,34 horas semanales y 1.767,53 horas al año.
- Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
- Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: 'El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones
- Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado
- «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
- Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros
- Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado
- Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas