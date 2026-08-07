Los cordobeses pierden poder adquisitivo: los salarios crecen un 3,1%, por debajo de la inflación, en el primer semestre del 2026

Los salarios crecieron un 3,1% en el primer semestre de 2026 en la provincia de Córdoba (+3,1%), aunque lo hicieron algo por debajo de la inflación, que registró un 3,2% en el mes de junio. De este modo, los cordobeses perdieron poder adquisitivo en los seis meses que van de enero a junio, según los datos del balance realizado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). A nivel autonómico, el crecimiento de los sueldos fue, de media, de un 3,08% en este primer semestre, con una leve pérdida de poder de compra de los trabajadores, casi calcada a la registrada en nuestra provincia.

El CARL estima el aumento salarial medio por los datos reflejados en los 571 convenios colectivos vigentes en la comunidad autónoma. Un total de 1.278.539 trabajadores de 235.742 empresas están afectados por algunos de estos acuerdos, que regulan los sueldos en sus distintas profesiones y categorías laborales.

Cádiz lidera el aumento de los salarios en Andalucía, con un 3,4%, mientras que Jaén, con un 1,8%, se sitúa en la cola

Por provincias, destaca el aumento de los sueldos de la provincia de Cádiz, un 3,4% más, seguida de Sevilla y Huelva, ambas con un incremento del 3,3%. Córdoba es la cuarta provincia andaluza donde más crecieron las nóminas, un 3,1%, por delante de Granada (+2,6%), Málaga (2,4%), Almería (2,4%) y Jaén, en la cola con un 1,8% más.

Los convenios sectoriales, por encima de los acuerdos de empresa

Un dato curioso e interesante estriba en la comparativa entre las subidas de sueldos de los convenios sectoriales, que abarcan a muchas empresas de una misma área económica, y los convenios de empresa, que regulan a una sola compañía. Así, en los sectoriales el auge es del 3,1% en el primer semestre, por el 2,04% de los convenios de empresa. En estos últimos, es más alto el crecimiento en las nóminas de las compañías privadas (+2,3%) que en las públicas (+1,5%).

Trabajadores en una construcción de viviendas en Córdoba. / Paula Ruiz

En total, hay 1.210.608 trabajadores de 235.263 empresas andaluzas acogidas a un convenio sectorial, por los 67.931 empleados que ven aumentar su salario en la actualización de su convenio de empresa.

Cláusulas de revisión salarial indexadas al IPC

Otra cifra a analizar en este estudio del CARL es el 36,4% de convenios vigentes en Andalucía que disponen de una cláusula de revisión salarial. Funcionan a través del IPC oficial, por lo que actualizan las subidas de sueldo para que nunca queden por debajo del dato de inflación, evitando así la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, más de seis de cada diez trabajadores andaluces con convenio colectivo no disponen de esta herramienta económica.

Un camarero atiende una terraza en un local cordobés. / A. J. González

"La negociación colectiva en Andalucía avanza en la incorporación de cláusulas de revisión salarial que están recogidas en 556 convenios vigentes y benefician a 1.277.762 trabajadores de 235.727 empresas", afirma el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

Casi 40 horas semanales, el promedio de los convenios

Finalmente, hay que destacar del estudio del CARL que la jornada anualizada en los convenios vigentes es de 39,34 horas semanales y 1.767,53 horas al año.