Encuesta andaluza
Córdoba registra un crecimiento turístico del 12,4% en temporada alta y una valoración de sobresaliente entre los visitantes
El aumento de visitantes no viene acompañado, sin embargo, de un crecimiento de la estancia medía de los visitantes, que es la más corta de Andalucía, o del gasto por turista y día
Más turistas y una valoración de sobresaliente en el momento más importante del año para el sector. Córdoba cerró el segundo trimestre de 2026 con un crecimiento interanual del 12,4% en el número de turistas, el mayor aumento entre las provincias andaluzas, al tiempo que los visitantes otorgaron al destino una nota de 9,4 sobre 10.
Los datos proceden de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) y tienen una especial relevancia para Córdoba porque el periodo analizado, de abril a junio, incluye la Semana Santa, celebrada este año entre finales de marzo y primeros de abril, y todo el Mayo Festivo, el mes turístico cordobés por excelencia. El aumento del 12,4% supone crecer sobre unos meses en los que Córdoba ya registra tradicionalmente una elevada afluencia de viajeros.
Con 676.904 visitantes de los más de 10,8 millones de turistas que recibió Andalucía en el segundo trimestre del año, Córdoba concentró aproximadamente el 6,2% del turismo de la comunidad.
La mejor nota de Andalucía en la valoración que hacen los turistas
A la subida en el número de visitantes se suma otro indicador favorable para el destino. Los turistas otorgaron a Córdoba una valoración de 9,4 puntos sobre 10, la máxima de Andalucía junto con Jaén, Cádiz y Sevilla.
El resultado supera además la media regional, situada en 9,2 puntos, y muestra un elevado nivel de satisfacción entre quienes eligen Córdoba como destino.
Los buenos resultados presentan, sin embargo, el contrapunto de los datos sobre la estancia media, que en Córdoba fue de solo 2,6 días, la más corta de las ocho provincias andaluzas y prácticamente la mitad de los 5,1 días de media regional.
Este dato mantiene sobre la mesa uno de los principales retos del turismo cordobés, como es conseguir que el aumento de visitantes se traduzca también en estancias más largas, con un mayor impacto sobre hoteles, hostelería, comercio y otros negocios vinculados al sector.
El gasto turístico, otro indicador clave que no acompaña
El aumento de visitantes no viene acompañado, sin embargo, de un crecimiento del gasto diario. Cada turista gastó en Córdoba una media de 86,2 euros al día durante el segundo trimestre de 2026, lo que supone un descenso interanual del 5,6%.
La cifra se sitúa ligeramente por debajo de la media andaluza, de 87,9 euros diarios, que aumentó un 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre las provincias, Málaga registró el gasto más elevado, con 103,4 euros por turista y día, seguida de Granada, con 96,6 euros, y Jaén, con 90,3. Huelva, con 59,1 euros por persona y día, está a la cola.
En conjunto, los datos de la ECTA dibujan para Córdoba un segundo trimestre marcado por un fuerte aumento del número de turistas y una elevada valoración del destino, junto a otros indicadores más contenidos, como la duración de las estancias y el gasto medio diario, que siguen siendo los retos de un sector clave para la capital y la provincia.
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