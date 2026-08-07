La noche imperdible del verano en Córdoba: eclipse solar y el punto máximo de las Perseidas

Córdoba mirará al cielo dos veces el miércoles 12 de agosto, una jornada irrepetible en la que convivirá uno de los fenómenos astronómicos del siglo en forma de eclipse solar, con la tradicional cita de cada verano para contemplar la lluvia de estrellas de las Perseidas.

En apenas unas horas, los cordobeses podrán disfrutar de un eclipse solar parcial, que cubrirá el 96% del Sol a la caída de la tarde, y del punto álgido de las también conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo, que se dará en la madrugada del 12 al 13 de agosto, con el atractivo añadido de que ese día habrá Luna Nueva, por lo que se podrá disfrutar de la lluvia de estrellas en todo su esplendor en los puntos con poca contaminación lumínica.

12 de agosto: la cita imperdible e irrepetible del verano en Córdoba

La coincidencia de los dos fenómenos astronómicos convierte a la jornada del miércoles 12 de agosto en uno de los grandes días de este verano. En Córdoba el eclipse no llegará a ser total, pues la provincia queda al sur de la franja de totalidad que atravesará España desde Galicia hasta Baleares. Sin embargo, se observará como un eclipse parcial de elevada ocultación, con el Sol muy bajo sobre el horizonte occidental.

La experiencia no terminará con la puesta de sol, pues tras el eclipse comenzará la espera de las Perseidas, la lluvia de meteoros más popular del verano, cuyo máximo se producirá, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), entre las 4.00 y las 6.00 horas del jueves, aunque prevé una intensidad elevada desde las 23.00 horas del miércoles hasta avanzada la mañana siguiente.

Así se verá el eclipse solar de 2026 en Córdoba. / IGM

Así se verá el eclipse solar en Córdoba

El doble evento astronómico comenzará con el eclipse solar que en Córdoba se iniciará alrededor de las 19.41 horas. A partir de ese momento, la Luna irá avanzando lentamente sobre el Sol hasta alcanzar la fase de máxima ocultación hacia las 20.36 horas, cuando aproximadamente el 96% de la superficie visible del astro quedará cubierta.

Aunque el cielo perderá luminosidad de manera evidente, en Córdoba no llegará a hacerse completamente de noche debido a que siempre permanecerá visible una pequeña porción del Sol, por lo que será obligatorio utilizar protección ocular homologada durante toda la observación.

Gafas homologadas para ver el eclise solar / CÓRDOBA

El eclipse se producirá, además, en unas condiciones especialmente exigentes: durante su fase máxima, el Sol estará a solo unos siete grados de altura y situado hacia el oeste-noroeste, aproximadamente en un azimut de 284 grados. Por tanto, no bastará con encontrarse en un espacio abierto, sino que será necesario disponer de una vista despejada hacia la zona por la que se pone el Sol, sin edificios, árboles, montañas u otros obstáculos. El propio Instituto Geográfico Nacional recomienda buscar un horizonte occidental completamente libre debido a la baja elevación con la que se producirá el fenómeno.

Lluvia de estrellas sin la luz de la Luna

Una vez se ponga el Sol, llegará el momento de prepararse para la gran noche de las Perseidas. Los meteoros podrán observarse desde las 23.00 horas, pero será entre las 4.00 y 6.00 horas de la madrugada del jueves 13 de agosto cuando alcancen su punto máximo.

Las condiciones serán especialmente favorables debido a que la luna nueva tendrá lugar durante la tarde del 12 de agosto, por lo que la ausencia de luz lunar permitirá observar meteoros más débiles en lugares suficientemente oscuros. Será, por tanto, un año mucho más propicio que aquellos en los que el máximo coincide con una luna llena o muy luminosa.

Córdoba cuenta, con una posición privilegiada para disfrutar del espectáculo. A pocos kilómetros de la capital se abren espacios con escasa contaminación lumínica, mientras que comarcas como Los Pedroches, que es Reserva Starlight, y buena parte de Sierra Morena están reconocidas oficialmente por la calidad de sus cielos nocturnos.

os Pedroches cuentan con miradores en sus 17 municipios. / CÓRDOBA

Dos eventos especiales para vivir una experiencia única en Córdoba

Coincidiendo con los dos fenómenos astronómicos, en Córdoba se han organizado dos citas para disfrutar de esta experiencia única. De un lado, el enclave arqueológico de Ategua se convertirá el próximo miércoles 12 de agosto en uno de los lugares más singulares de Córdoba para contemplar el eclipse solar. La Asociación Amigos de Ategua ha organizado una observación divulgativa desde este yacimiento declarado Bien de Interés Cultural, situado a seis kilómetros de la barriada de Santa Cruz.

La actividad formará parte de una nueva edición de Las Lunas de Ategua, la cita anual dedicada a la cultura y la arqueología que este año tendrá la astronomía como eje principal. El encuentro comenzará a las 19.30 horas y contará con plazas limitadas y gratuitas, aunque será necesario inscribirse previamente a través de la página web de Amigos de Ategua.

Una actividad en Ategua al atardecer / CÓRDOBA

Por otro lado, el Parque Periurbano de Los Villares en Córdoba volverá a convertirse este mes de agosto en uno de los principales puntos de encuentro de Córdoba para observar las Perseidas, en un evento al que este año se suma, además, la observación de un eclipse solar. Coincidiendo con el día del eclipse, el parque periurbano y el Camping Los Villares Sierra de Córdoba-Kampaoh han organizado tres sesiones de senderismo nocturno y observación de estrellas.