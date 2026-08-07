La compraventa de viviendas en Córdoba bate su récord histórico con 1.141 operaciones en junio

Córdoba ha batido en junio su récord histórico de compraventas de viviendas. Las 1.141 operaciones registradas son el mayor dato de toda la serie que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en enero de 2007. El anterior máximo era de 1.109 compraventas y se alcanzó en mayo de aquel año.

El dato de junio supera además en un 14,8% al del mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 994 operaciones, y consolida un primer semestre especialmente fuerte. Entre enero y junio se han registrado 5.794 compraventas, un 7,6% más que las 5.385 del mismo periodo del año pasado. Es el segundo mejor primer semestre de toda la serie, solo por detrás de 2007, cuando se contabilizaron 6.038.

El récord se sustenta en la vivienda usada

El récord se sustenta principalmente en la vivienda usada. En junio se vendieron 888 inmuebles de segunda mano, otro máximo mensual de la serie histórica de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad y un 10% más que un año antes. En los seis primeros meses del año acumula 4.682 operaciones, frente a las 4.231 de 2025, lo que supone un crecimiento del 10,7% y también un récord para un primer semestre.

De hecho, la vivienda usada sostiene todo el crecimiento de las compraventas en lo que va de año: suma 451 operaciones respecto al primer semestre de 2025, mientras que la vivienda nueva resta 42. El saldo conjunto es de 409 compraventas más.

La vivienda nueva, por el contrario, cae en el conjunto del año. En junio se contabilizaron 253 ventas de obra nueva, un 35,3% más que las 187 de junio de 2025 y un 73,3% más que en mayo. Sin embargo, entre enero y junio se han vendido 1.112 viviendas nuevas, 42 menos que un año antes: -3,6%.

También hay una brecha muy marcada entre vivienda libre y protegida. Las ventas de vivienda libre alcanzan 1.044 operaciones, el máximo mensual de la serie, y aumentan un 18,1% interanual, mientras que en el semestre avanzan un 10,6%. La protegida, por otro lado, va en dirección contraria: 97 operaciones en junio, un 11,8% menos interanual, y 577 en el semestre, un 13,6% menos. En junio, la vivienda libre concentra ya el 91,5% de todas las compraventas, frente al 8,5% de la protegida.

A nivel andaluz, Córdoba es la provincia donde más crecen las compraventas tanto en junio como en el conjunto del primer semestre. En junio, Córdoba sube un 14,8%, por delante de Granada (+12,6%), Almería (+5,6%), Málaga (+3,6%) y Sevilla (+2,9%). Además, Cádiz (-17,4%) y Jaén (-6,3%) registran descensos. Además, la provincia cordobesa crece un 7,6% entre enero y junio, el mayor incremento de las ocho provincias. Le siguen Granada (+6,6%), Jaén (+5,3%) y Sevilla (+4,7%). Mientras, Málaga (-4,5%), Cádiz (-2,2%) y Almería (-7,7%) están por debajo del primer semestre de 2025.

En volumen, en cambio, Córdoba ocupa el sexto puesto de las ocho provincias tanto en junio como en el semestre. En junio sus 1.141 operaciones quedan por detrás de Málaga, Sevilla, Almería, Cádiz y Granada, y solo superan a Jaén y Huelva.

Más allá de las compraventas

Las 1.808 transmisiones totales de viviendas de junio -incluyendo ventas, herencias, donaciones- son también un dato extraordinariamente elevado: es el segundo mayor registro mensual desde 2007, solo 15 operaciones por debajo de las 1.823 de febrero de 2007. Es, además, el mejor mes de junio de toda la serie.

El desglose de esas 1.808 transmisiones es: 1.141 compraventas, 391 herencias, 254 operaciones clasificadas como "otros", 21 donaciones y una permuta. Las compraventas representan así el 63,1% de todas las transmisiones.

Las transmisiones totales solo crecen un 2,5% en el primer semestre, bastante menos que las compraventas (+7,6%). La razón fundamental es la caída de las herencias, que pasan de 2.127 a 1.967 (-7,5%), 160 menos.