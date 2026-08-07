La Aemet publica el primer parte de nubosidad del día del eclipse solar: así se presenta la observación en Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado este viernes 7 de agosto el primer parte de la previsión meteorológica del miércoles 12 de agosto para que la población pueda conocer de antemano las zonas donde mejor se observará el eclipse solar que tendrá lugar en dicha jornada, atendiendo especialmente a la nubosidad prevista en los puntos de la Península donde podrá observarse el fenómeno astronómico en su totalidad.

En el caso de Córdoba, donde el eclipse será parcial, el fenómeno comenzará alrededor de las 19.41 horas y a partir de ese momento, la Luna irá avanzando lentamente sobre el Sol hasta alcanzar la fase de máxima ocultación hacia las 20.36 horas, cuando aproximadamente el 96% de la superficie visible del astro quedará cubierta.

Eclipse solar del 12 de agosto / CÓRDOBA

El eclipse se producirá, además, en unas condiciones especialmente exigentes: durante su fase máxima, el Sol estará a solo unos siete grados de altura y situado hacia el oeste-noroeste, aproximadamente en un azimut de 284 grados. Por tanto, no bastará con encontrarse en un espacio abierto, sino que será necesario disponer de una vista despejada hacia la zona por la que se pone el Sol, sin edificios, árboles, montañas u otros obstáculos. El propio Instituto Geográfico Nacional (IGN) recomienda buscar un horizonte occidental completamente libre debido a la baja elevación con la que se producirá el fenómeno.

El avance de la Aemet para el 12 de agosto

La predicción general para España compartida en una nota por la Aemet apunta a una jornada marcada por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos. No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, pudiendo interferir en la visualización del eclipse.

Esta nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos y Sistemas Béticos orientales. Por lo demás no se prevén precipitaciones. En Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto.

Previsión de nubosidad durante el eclipse

De acuerdo con la previsión de la Aemet, al final de la tarde del 12 de agosto, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán. Asimismo, durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía, donde también penetrará nubosidad de tipo alto proveniente de África. En Canarias se darán intervalos de nubes bajas en vertiente norte de las islas de mayor relieve. Cielos despejados en general en el resto del país.

El tiempo en Córdoba el 12 de agosto

En el caso de Córdoba capital y provincia, el horizonte no se verá afectado por la presencia de nubosidad, aunque el mapa de la Aemet apunta a la posible presencia de nubes altas, que no interferirían con la observación, en puntos de la Campiña cordobesa y de la Subbética.

Mapa de nubosidad de la Aemet para la hora del eclipse solar del 12 de agosto / CÓRDOBA

Para el miércoles 12 de agosto se espera una jornada de cielos despajados o poco nubosos, con intervalos de nubes altas para la tarde coincidiendo con la hora del eclipse.

Será un día, eso sí, de calor sofocante, con los termómetros disparados hasta los 40 grados y mínima en el entorno de los 20 ºC. Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 41º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 19º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 37º.