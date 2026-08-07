Córdoba tiene 66 casos de violencia de género con menores en riesgo, un 61% más en un año

Córdoba registra 66 casos de violencia de género con menores en situación de riesgo y este número se ha elevado un 61% desde julio de 2025, cuando el sistema Viogén (para el seguimiento integral de estas situaciones) contabilizó 41. El último informe estadístico del Ministerio del Interior, relativo al mes de julio pasado, sitúa a la provincia como el segundo territorio andaluz con un mayor número de casos de este tipo por detrás de Sevilla, donde existen 95.

En Andalucía se contabilizan 350 casos de violencia machista con menores en situación de riesgo y solo Comunidad Valenciana, con 377, supera este dato. A nivel nacional existen 1.664 casos de violencia machista con menores en peligro. El Ministerio del Interior explica que estas son situaciones "donde se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores".

Respecto al nivel de riesgo para estos niños y adolescentes en Córdoba, seis casos presentan un peligro alto (frente a solo uno del año pasado) y otros 60 tienen riesgo medio, frente a los 40 de julio de 2025. Este incremento de situaciones con menores en riesgo tiene lugar pese a que han bajado un 8% anual los casos activos de violencia machista en Córdoba, que son ahora 2.142. De ellos, 2.092 han sido valorados (por la policía) conforme al Protocolo 2025 y en el 57% de estas situaciones las víctimas tienen menores a su cargo.

Violencia muy grave o letal

Dentro de los casos valorados según el Protocolo 2025, además de las situaciones con menores en riesgo se alude a los casos de especial relevancia, que son 420 en la actualidad, un 28% más en un año. En ellos se observa "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Cabe recordar que la última fallecida en un crimen machista en Córdoba, Tulia (presuntamente apuñalada por su exmarido en el mes de abril pasado), fue valorada como un caso de riesgo medio de especial relevancia. En estos momentos, la provincia tiene 390 casos de especial relevancia con riesgo medio, un 26% más anual, y 30 con riesgo alto, un 58% más.

Cordón policial establecido en las inmediaciones de la vivienda de Tulia, última víctima mortal de la violencia machista en Córdoba. / Manuel Murillo

Crecen los casos más graves

Así, respecto a la evolución de la violencia machista en líneas generales, la estadística apunta a un incremento de las situaciones de mayor riesgo. Del total de 2.142 casos activos, la mayoría, 1.621, tienen riesgo bajo y estas situaciones han disminuido un 13% interanual. Sin embargo, los 490 casos de riesgo medio representan un aumento del 13% y los 31 de riesgo alto suponen un incremento del 55% anual.

Más víctimas de 18 a 30 años de edad

De acuerdo con la información recogida en el Sistema Viogén, los casos de violencia machista más numerosos en la provincia son aquellos con víctimas de 31 a 45 años de edad, que suman 979. Este grupo ha disminuido un 12% en el último año. El único colectivo donde suben los casos es el de mujeres de 18 a 30 años de edad, que tiene 543 situaciones activas, tres más que el año pasado en números absolutos.

También sobresalen los 528 casos con víctimas de 46 a 64 años de edad, que son un 7% menos anual, en tanto que los 58 registrados entre víctimas mayores de 65 años representan un descenso del 16%. Por último, Córdoba contabiliza 34 casos de violencia de género con perjudicadas menores de edad, dos menos en cifras absolutas que en julio de 2025.