La comida asiática gana presencia en Córdoba con 25 restaurantes tras una nueva apertura: "Está buena y además es divertido comer con palillos"

La comida asiática está de moda y cada vez son más los restaurantes de gastronomía oriental que abren en la ciudad y que ofrecen sus delicias a los comensales. Los hay de todo tipo, desde los que ofrecen ramen o sushi, especialidades japonesas, hasta los tradicionales restaurantes chinos. Sigue faltando en Córdoba alguna modalidad muy extendida como los Hot Pot (olla caliente) de China, pero prácticamente todo lo demás está a disposición de los cordobeses.

Según Google Maps, Córdoba cuenta con aproximadamente 25 restaurantes de comida asiática, una cifra que concuerda con los registros de TripAdvisor (en este caso para toda la provincia). Están repartidos por toda la ciudad, incluso en los polígonos industriales. Precisamente en la Torrecilla (avenida Juan de la Cierva, 4) acaba de abrir el último de ellos. Se trata de Sushisom, una franquicia que cuenta con cerca de una treintena de locales distribuidos por todo el país. Ha abierto sus puertas al mediodía de este viernes.

Comida oriental en Córdoba / A.J.González

Sushisom responde al nuevo concepto de restaurantes japoneses "all you can eat", un modelo muy similar al buffet libre donde uno puede comer todo lo que le apetezca por un precio cerrado. El restaurante ofrece una amplia selección de sushi y de platos asiáticos con exóticos sabores a través del Menú Infinity, un buffet libre a la carta en el que el cliente pide lo que quiere y lo recibe en la mesa.

La carta de Sushisom

La carta de Sushisom ofrece más de 175 platos a elegir. El Menú Infinity cuesta 18,90 euros para adultos y 12,90 euros para niños los mediodía laborables. Sólo vale para todos los comensales de una misma mesa, no incluye la bebida (y es obligatorio pedir una al menos) y permite consumir cinco platos en cada ronda, sin límite de rondas. Hay una penalización de dos euros por cada plato no consumido, que tampoco puede llevarse a casa salvo que se abone su precio completo.

Antes de Shushisom, el último restaurante en sumarse a la lista abrió las puertas el pasado 20 de febrero en la plaza de Andalucía. Se trata del segundo local de Izumo, la cadena de buffet libre que abrió a finales de 2024 en frente de la estación de Renfe y que ha ido extendiéndose por diferentes ciudades de España, como Madrid, Sevilla o Málaga. Su modelo, sin reservas y con alrededor de 200 platos, responde a una demanda creciente de formatos accesibles y variados.

Comensales en el nuevo restaurante Sushisom. / A. J. González

Otros locales

Un mes antes hizo lo propio Onakasita Yatai en el centro comercial El Arcángel para reforzar la oferta de uno de los complejos comerciales más transitados de la capital con una propuesta japonesa de estética urbana y desenfadada, siguiendo la línea del clásico local en el centro comercial Zoco. Espacios de aire rebelde, al estilo street food oriental, grafismos llamativos y una carta que, como ellos mismos definen, es más que sushi. Los yatais son los puestos de comida callejera de Japón, un concepto que Onakasita ha querido honrar con este nuevo restaurante.

Los clientes de estos establecimientos suelen ser fieles y conocen bien la comida asiática. Como Javier y Rafa, dos jóvenes que aguardaban este viernes a la puerta de un restaurante japonés en el Centro hasta que llegaran sus amigos. "Nos gusta la comida japonesa porque es diferente, pero está buena y además es divertido comer con palillos", asegura uno de ellos. Además, destacan que "no es tan caro como en otros sitios, puedes pedir un bol y compartir algún otro plato".