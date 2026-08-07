El centro comercial La Sierra regala a sus clientes gafas de sol para vivir el eclipse solar en Córdoba

El centro comercial La Sierra se prepara para vivir un acontecimiento histórico en Córdoba y España: el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Será la primera vez en más de un siglo que este fenómeno sea visible desde toda la península ibérica y podrá observarse en todo el país, en el caso de Córdoba, parcial, pues el disco solar se verá cubierto al 96%..

En este sentido, La Sierra ha lanzado una promoción destinada a sus clientes, de modo que estarán regalando unas gafas de sol homologadas para vivir el momento en que la Luna ocultará el Sol durante unos segundos. El periodo promocional abarcará desde el 10 al 12 de agosto, día en que tendrá lugar el eclipse.

Así pueden conseguirse las gafas de sol para el eclipse en el centro comercial La Sierra

Para participar, los clientes deberán acudir a los tótems que se instalarán para la ocasión en la plata baja, junto a Calzedonia. Una vez allí, deberán formular su registro en la promoción. Una vez completado, la azafata, que ofrecerá asistencia en la zona, hará entrega de dos pares de gafas por cada registro hasta agotar existencias durante los días de la promoción en horario de 11.00 a 14.00 horas.

Con esta actividad, según informa el propio centro comercial La Sierra, "sigue reforzando su compromiso con sus clientes, ofreciendo alternativas diferentes y originales en línea con los grandes acontecimientos temáticos del momento".