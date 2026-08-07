La Asamblea Feminista Yerbabuena de Córdoba critica que Vox asuma competencias vinculadas a violencia de género en Andalucía

“Nos parece una burla”. Con estas palabras, la Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha mostrado su rechazo al reparto de competencias del Gobierno de la Junta de Andalucía que, según denuncia el colectivo en una nota de prensa, atribuye a Vox responsabilidades relacionadas con los equipos psicosociales y las unidades de valoración integral de violencia de género.

La histórica organización feminista cordobesa ha hecho pública su “indignación” después de conocer las atribuciones que, de acuerdo con su comunicado, tendrá la Consejería asignada a Vox, que agruparía las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Entre ellas, Yerbabuena señala la organización de los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia, así como determinadas funciones de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses relacionadas con las unidades de valoración integral de violencia de género. El colectivo también apunta al impulso de protocolos de actuación sobre violencia de género en los que deban participar estos institutos.

Yerbabuena alerta sobre las unidades de valoración de víctimas

La Asamblea Feminista de Córdoba sostiene que resulta contradictorio que estas competencias recaigan en Vox debido a las posiciones que, según el colectivo, ha mantenido el partido respecto a la violencia machista y las políticas de igualdad. “Nos parece una burla que se den estas atribuciones a un partido que niega sistemáticamente la realidad de la violencia machista”, señala Yerbabuena en su comunicado.

La organización expresa especialmente su preocupación por las Unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género, al considerar que el nuevo reparto competencial podría permitir modificaciones importantes en su funcionamiento al estar reguladas mediante normativa autonómica. Se trata de equipos especializados que intervienen en el ámbito de la Justicia y cuya labor contribuye a realizar valoraciones integrales en casos relacionados con la violencia de género.

La Asamblea Feminista anuncia movilizaciones

En su comunicado, Yerbabuena insiste en el carácter “estructural” de la violencia contra las mujeres y recuerda la dimensión del problema. Según las cifras aportadas por el propio colectivo, 1.374 mujeres habrían sido asesinadas en España desde 2003 por violencia de género y 33 en lo transcurrido de 2026.

La Asamblea Feminista considera además que los avances conseguidos durante años mediante las políticas de igualdad pueden ponerse en riesgo cuando determinadas competencias pasan a manos de formaciones contrarias a esas medidas.

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Ante esta situación, el colectivo cordobés asegura que permanecerá “vigilante” y anuncia que impulsará las movilizaciones que considere necesarias para defender los derechos de las mujeres. “No vamos a dar ni un paso atrás”, concluye Yerbabuena, que emplaza a mantener la atención sobre las futuras decisiones que puedan afectar a los recursos públicos destinados a las víctimas de violencia de género en Andalucía.