La Aemet activa el aviso naranja en Córdoba ante la previsión del pico de calor de la semana: los termómetros llegarán a los 41 grados

Los termómetros siguen subiendo en Córdoba y hoy llegarán a su pico antes de una leve bajada anunciada para los próximos días. La Agencia estatal de Meteorología (Aemet) prevé una máxima de hasta 41 grados en la capital y algunos puntos de la provincia en una jornada que será tórrida por el día y por la noche, ya que el mercurio no bajará de los 21 grados en todos el día.

Así, debido a la previsión de altas temperaturas, la Aemet mantiene a toda la provincia en aviso, en el caso de la Campiña, en nivel naranja ante "peligro importante" de calor. El resto de la provincia, la Subbética y Sierra y Pedroches, se mantienen en aviso amarillo.

La tónica se mantendrá en las próximas horas y no hay horizonte próximo de bajada significativa de los termómetros. Mañana se mantiene la máxima en 41 grados y de cara al domingo sí se notará un leve descenso, aunque de apenas uno o dos grados.

El tiempo este viernes 7 de agosto en Córdoba. / CÓRDOBA

Por lo pronto, en la provincia la Aemet espera para el día de hoy cielos despejados. Temperaturas en ligero ascenso, localmente sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste.

Las temperaturas, por su parte, se situarán en Córdoba entre 21º y 41º, en Lucena entre 23º y 38º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 38º.

El calor no da tregua en las próximas horas

El pronóstico de la Aemet para mañana, sábado 8 de agosto, es de cielos despejados. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 41º, en Lucena entre 23º y 38º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 37º.