La verbena de la Virgen de los Faroles vuelve este fin de semana a la plaza del Triunfo: fechas, horarios y programación

Ocho noches de música y ambiente popular devolverán desde este sábado la animación a uno de los rincones más emblemáticos del casco histórico de Córdoba. La Verbena de la Virgen de los Faroles celebrará su 37ª edición del 8 al 15 de agosto en su ubicación habitual, en la plaza del Triunfo, junto a la Puerta del Puente y bajo el Triunfo de San Rafael.

La programación incluirá actuaciones de flamenco, copla, baile, coros, academias y grupos de versiones, con propuestas dirigidas a públicos de distintas edades.

Los espectáculos comenzarán cada noche a las 22.00 horas, salvo las jornadas de inauguración y clausura, los días 8 y 15 de agosto, que arrancarán a las 22.30 horas.

Programación de la Verbena de los Faroles

Durante las ocho noches pasarán por el escenario coros cordobeses, academias de baile, artistas locales de copla y formaciones con una larga trayectoria.

Entre las actuaciones previstas figura la del grupo Oro y Plata, que celebra este año cuatro décadas sobre los escenarios.

La programación también incorpora propuestas menos tradicionales. El lunes 10 de agosto está prevista la actuación del trompetista flamenco Manuel Roldán, además del musical flamenco Duros a pesetas, caramelos que comimos, protagonizado por Ángel Reyes y Alberto Parraguilla.

La verbena contará igualmente con grupos de versiones de flamenco y pop, entre ellos los encabezados por Javilón y Mariceli Ramírez.

El martes 11 de agosto, el flamenco cordobés tendrá un protagonismo especial. Esa noche actuarán al cante Carmela Gil, Ana Giménez y Adrián Maestre, acompañados por Rafa Rubio y Juan Goleón a la guitarra, Jorge del Pino a las palmas y Raquel Baena al baile.

La información facilitada hasta el momento no detalla el orden completo de actuaciones de cada jornada, por lo que conviene consultar el programa definitivo antes de acudir.

Cómo afectan las obras del Triunfo de San Rafael

Quienes se acerquen este año encontrarán una imagen diferente a la habitual. El Triunfo de San Rafael está rodeado de andamios por los trabajos de restauración que se preparan en el monumento.

Para hacer compatible la obra con la celebración, la estructura metálica está siendo cubierta con tableros de madera. El objetivo es aislar la zona de trabajo, impedir el acceso del público y reducir los riesgos durante las noches de verbena.

El espectacular andamio de 23 toneladas de acero y 27 metros de altura que rodea al Triunfo de la Puerta del Puente para la limpieza y restauración del monumento / Víctor Castro

Una de las citas históricas del verano cordobés

La Verbena de la Virgen de los Faroles tiene sus orígenes en 1850, cuando un vecino del entorno impulsó una celebración dedicada a la Virgen de la Asunción.

Con los años, aquella pequeña fiesta fue creciendo desde el entorno del retablo de la Virgen de los Faroles, en la calle Cardenal Herrero, hasta extenderse por las calles próximas a la Mezquita-Catedral y la Puerta del Puente.

La verbena vivió sus años de mayor esplendor durante la primera mitad del siglo XX. Tras desaparecer en la década de 1960, la celebración fue recuperada en 1988. Desde entonces, se ha consolidado como una de las principales citas populares del verano en Córdoba.