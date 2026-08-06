La venta de vehículos usados cae un 9,1% en Córdoba en julio pese al repunte de las furgonetas

Las ventas de vehículos de ocasión se resienten en Córdoba durante el mes de julio. La provincia contabilizó el pasado mes un total de 3.433 ventas de turismos y furgonetas de segunda mano, un 9,1% menos que en el mismo mes de 2025. Con estos datos, el mercado en la provincia registra un descenso por encima de la media andaluza, donde las ventas cayeron por debajo de un 7%, según los datos difundidos por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

El descenso se concentró principalmente en los turismos cuyas ventas han experimentado una caída interanual del 11,2% con 2.941 coches de segunda mano vendidos hasta el mes de julio en Córdoba. En este tipo de vehículos, la provincia es la segunda que más ventas ha perdido a nivel andaluz, solo por debajo de Huelva, que registra un descenso de un 18,4%.

Frente a ello, la venta de furgonetas en la provincia equilibra la balanza y se sitúa al alza con un aumento de las ventas del 6%, hasta alcanzar las 492 operaciones.

Córdoba registra una caída superior a la media andaluza

La bajada del mercado de ocasión en la provincia fue más intensa que en el conjunto de Andalucía, donde las ventas de vehículos usados descendieron un 6,9% durante julio. En la comunidad se realizaron 40.142 operaciones: 34.769 correspondieron a turismos, con una caída del 7,4%, y 5.373 a furgonetas, un 3,8% menos. En Córdoba, por tanto, el descenso total del 9,1% superó en 2,2 puntos porcentuales la media andaluza.

El balance de 2026 continúa en positivo

Pese al retroceso de julio, las cifras acumuladas entre enero y julio muestran una evolución favorable. Durante los siete primeros meses de 2026 se vendieron en Córdoba 23.973 vehículos de ocasión, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior. De ese total, 20.713 operaciones fueron turismos, también con un incremento del 1,8%. Las furgonetas alcanzaron las 3.260 unidades, un 1,6% más.

La evolución anual de Córdoba es más positiva que la del conjunto de Andalucía, donde las ventas acumuladas solo crecieron un 0,1%, hasta las 276.787 operaciones.

Leve caída a nivel nacional

En el conjunto nacional, la venta de vehículos usados bajó un 0,4% respecto al mismo mes de 2025, con un total de 227.653 vehículos transferidos, de los que 195.180 han sido turismos, el 0,6% de bajada, y 32.473 comerciales ligeros con un ascenso del 1% en términos interanuales.

En los siete primeros meses del año se han transferido 1.512.146 vehículos de segunda mano, un 2% por encima del mismo periodo de 2025. En turismos, la venta ha crecido un 2%, hasta 1.291.954, y 220.192 comerciales ligeros que han aumentado un 2,4%.

Falta de ayudas para el mercado de ocasión

Tras analizar estos datos, Ancove ha denunciado que el Gobierno deje al mercado de usados fuera de sus ayudas y criticado que el Ejecutivo central no haya dado respuesta a la propuesta del PP para acelerar un Plan Nacional de Renovación que incluya tanto los vehículos de combustión como los coches de segunda mano.

El presidente de Ancove, Eric Iglesias, también cuestiona que las ayudas a los vehículos con etiqueta cero, en vigor desde el 4 de agosto, excluyan a los eléctricos usados de menos de dos años, como reclamaba la organización. A estas críticas suman, asimismo, "la reducción de las ayudas y las limitaciones establecidas" que, según Iglesias "impedirán que muchos turismos nuevos con etiqueta cero puedan cumplir los requisitos para acceder a la cuantía máxima de 4.500 euros”, ha señalado Iglesias.