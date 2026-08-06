El Triunfo de San Rafael de Córdoba se alza entre un espectacular andamio de 23 toneladas de acero y 27 metros de altura hecho a medida tras digitalizar el monumento en 3D

El Triunfo de San Rafael de Córdoba ofrece estos días una imagen inusual a cordobeses y visitantes, rodeado por 23 toneladas de andamio que posibilitarán su restauración. Desde el Puente Romano y el entorno de la Mezquita Catedral, el monumento luce ya, prácticamente, cubierto por el acero.

Ulma, sociedad responsable de estos trabajos, confía en terminar el montaje este viernes, cuando comenzará la verbena de la Virgen de los Faroles, organizada por la Federación de Peñas en la plaza del Triunfo.

Una estructura llamativa que rodea el monumento

Juan José Moreno es el responsable técnico de montaje de la delegación sur de esta empresa y explica que "es mucho más complicado realizar un andamio de estas características que el de la fachada de un edificio. Los andamios de la fachada son lineales, planos, y no tienen tantos entrantes y salientes como estos".

La estructura resulta llamativa, porque rodea el monumento, que tiene unos 27 metros de altura, ciñéndose a él. "Va todo el andamiaje encadenado. Se va levantando en anillo, simultáneamente, y así conseguimos que sea autoestable. No va apoyado en el monumento, en ningún momento lo tocamos", detalla.

El andamiaje, encadenado, se levanta en anillo, simultáneamente, para conseguir que sea autoestable y no se apoye en el monumento en ningún momento

Este miércoles, cinco trabajadores montaban la estructura con arnés, pero Juan José Moreno estima que los restauradores no necesitarán emplear esta medida de seguridad. "En teoría, no deberían necesitarlo, porque ellos van subiendo, por escaleras con trampilla, con un andamio que está totalmente cerrado por todas partes. El andamio cumple una doble función, es un elemento auxiliar que te permite trabajar en altura y, además, es un equipo de protección colectiva, para proteger de la caída en altura", destaca.

Juan José Moreno, responsable técnico del departamento de montajes en la delegación sur de Ulma. / P.C.A.

Un andamio adaptado al monumento

Antes de iniciar la instalación, Ulma ha empleado un escáner para realizar un levantamiento en 3D del Triunfo de San Rafael y obtener una imagen digitalizada. Sobre esta, ha diseñado el andamio, lo que le ha permitido conocer los materiales que necesitaría. Los montadores están instalando el acero siguiendo un plano y Juan José Moreno estima que el trabajo se está desarrollando "en un tiempo récord, con la cantidad de kilos de acero que lleva". De hecho, opina que sin esta labor previa se tardaría el triple de tiempo en ejecutarlo, porque tendrían que adaptar la estructura sobre el terreno. Si se cumplen sus previsiones, el andamiaje quedará finalizado este 8 de agosto, tras dos semanas de trabajo.

Instalación de andamios en el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente. / Víctor Castro

"El andamio tiene unas medidas estándar y no es elástico, tú tienes que adaptarte. Por esto, cuando hacemos el levantamiento 3D conseguimos el elemento digitalizado al milímetro y logramos adaptarnos lo máximo posible al monumento, sin tener que estar haciendo pruebas aquí sobre la marcha". Ulma cuenta con experiencia previa en patrimonio, con la instalación de andamios en la propia Mezquita Catedral de Córdoba y, ahora, en la Catedral de Cádiz. Asimismo, ha intervenido en obras singulares como el Puente del Centenario, en Sevilla, donde también se observa su trabajo.

En cuanto a la obra que se desarrollará en la plaza del Triunfo, la actuación pretende frenar los procesos de deterioro, recuperar la estabilidad de los materiales y mejorar la contemplación del conjunto monumental, según ha informado el Cabildo de la Catedral. Esta intervención integral contará con un presupuesto de 96.618,50 euros y llega después de que en marzo pasado el mirador fuese reabierto al público.