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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El amistoso que disputa el Córdoba ante el Real Jaén desde las 20.00 horas, la pérdida de población en la provincia y las más de 500 multas a patinetes eléctricos en cuatro meses marcan la tónica informativa

Los jugadores del Córdoba CF, en un calentamiento.

Los jugadores del Córdoba CF, en un calentamiento. / LOF / Vicente Vidal

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El Córdoba CF disputa desde las 20.00 horas un partido amistoso ante el Real Jaén en el estadio Caja Rural La Victoria. En juego, el título del Trofeo del Olivo, por el que pelearán los hombres de Iván Ania. Es la noticia que acapara los principales focos informativos, aunque otras dos cuestiones destacan esta tarde. La primera, un dato negativo: Córdoba es la única provincia española que ha perdido población en el último año. La tendencia nacional es distinta y ya somos casi 50 millones de habitantes. Además, sin salirnos de lo más local, hacemos balance de los cuatro primeros meses con sanciones a patinetes eléctricos: se han impuesto un total de 512 multas con importes de hasta 800 euros.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

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Sociedad

España

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