La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El amistoso que disputa el Córdoba ante el Real Jaén desde las 20.00 horas, la pérdida de población en la provincia y las más de 500 multas a patinetes eléctricos en cuatro meses marcan la tónica informativa
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El Córdoba CF disputa desde las 20.00 horas un partido amistoso ante el Real Jaén en el estadio Caja Rural La Victoria. En juego, el título del Trofeo del Olivo, por el que pelearán los hombres de Iván Ania. Es la noticia que acapara los principales focos informativos, aunque otras dos cuestiones destacan esta tarde. La primera, un dato negativo: Córdoba es la única provincia española que ha perdido población en el último año. La tendencia nacional es distinta y ya somos casi 50 millones de habitantes. Además, sin salirnos de lo más local, hacemos balance de los cuatro primeros meses con sanciones a patinetes eléctricos: se han impuesto un total de 512 multas con importes de hasta 800 euros.
- El Córdoba CF, en busca del Trofeo del Olivo ante el Real Jaén
- Córdoba, única provincia española que pierde población en el último año
- La Policía Local impone 512 multas a patinetes eléctricos en Córdoba en solo cuatro meses con sanciones de hasta 800 euros
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Jesús Coca, delegado de Seguridad, tras 512 multas a patinetes en Córdoba: «Es nuestra obligación proteger especialmente a los viandantes»
- La Guardia Civil interviene 91 kilos de marihuana, una escopeta y munición en una operación en la urbanización La Forja
- La venta de vehículos usados cae un 9,1% en Córdoba en julio pese al repunte de las furgonetas
- Los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Madrid registran retrasos por un fallo localizado cerca de Hornachuelos
- Tres detenidos por tráfico de droga en Alcolea salen de prisión tras abonar una fianza de 4.000 euros
Provincia
- Los afectados por el incendio de Puerto Calatraveño alcanzan un acuerdo indemnizatorio cercano a los cuatro millones de euros
- Cinco detenidos en la operación policial contra el tráfico de drogas desarrollada en Lucena
- Montilla proyecta 37 VPO en la avenida de la Constitución para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda
Campo
Sociedad
- Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba "obsesionado" con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
España
- Felipe VI mantiene su intención de viajar a Ceuta y Melilla, una visita delicada pendiente del encaje diplomático
Deportes
- Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
- Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
- Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: 'El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones
- Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado
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- Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros
- Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado