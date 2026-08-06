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La actualidad del jueves 6 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El espectacular andamio de 27 metros de alto y 23 toneladas de acero que rodea el Triunfo de San Rafael para su restauración; la fase decisiva de las obras de la Mezquita y el millonario impacto en la ciudad del accidente de Adamuz y del tren de borrascas marcan el inicio del día

El espectacular andamio de 23 toneladas de hierro y 27 metros de altura que rodea al Triunfo de la Puerta del Puente para la limpieza y restauración del monumento.

El espectacular andamio de 23 toneladas de hierro y 27 metros de altura que rodea al Triunfo de la Puerta del Puente para la limpieza y restauración del monumento. / Víctor Castro

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Un andamio espectacular de 27 metros de altura y 23 toneladas de acero, hecho a medida, rodea el Triunfo de San Rafael de Córdoba, con el objetivo de favorecer la restauración y limpieza del monumento. Esta estructura deja una espectacular e histórica imagen en uno de los reclamos turísticos y patrimoniales más relevantes de la ciudad, que puedes ver en una fotogalería asociada al reportaje que abre nuestra web. Y del Triunfo de San Rafael a la Mezquita-Catedral, cuyas obras de restauración tras el incendio del pasado verano ya han entrado en su fase decisiva. Finalmente, y sin salirnos de lo más local, explicamos que el Ayuntamiento ha cifrado en más de 100 millones de euros el impacto negativo para Córdoba del accidente de Adamuz y del tren de borrascas.

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