La actualidad del jueves 6 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El espectacular andamio de 27 metros de alto y 23 toneladas de acero que rodea el Triunfo de San Rafael para su restauración; la fase decisiva de las obras de la Mezquita y el millonario impacto en la ciudad del accidente de Adamuz y del tren de borrascas marcan el inicio del día
Un andamio espectacular de 27 metros de altura y 23 toneladas de acero, hecho a medida, rodea el Triunfo de San Rafael de Córdoba, con el objetivo de favorecer la restauración y limpieza del monumento. Esta estructura deja una espectacular e histórica imagen en uno de los reclamos turísticos y patrimoniales más relevantes de la ciudad, que puedes ver en una fotogalería asociada al reportaje que abre nuestra web. Y del Triunfo de San Rafael a la Mezquita-Catedral, cuyas obras de restauración tras el incendio del pasado verano ya han entrado en su fase decisiva. Finalmente, y sin salirnos de lo más local, explicamos que el Ayuntamiento ha cifrado en más de 100 millones de euros el impacto negativo para Córdoba del accidente de Adamuz y del tren de borrascas.
- El Triunfo de San Rafael se alza entre un espectacular andamio de 23 toneladas de acero y 27 metros de altura
- Las obras de restauración tras el incendio en la Mezquita-Catedral entran en su tramo decisivo: cronología de la intervención
- El Ayuntamiento cifra en más 100 millones de euros el impacto negativo para Córdoba del accidente de Adamuz y el tren de borrascas
Además, destacamos estas otras noticias:
Cultura
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Sucesos
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Deportes
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