Un andamio espectacular de 27 metros de altura y 23 toneladas de acero, hecho a medida, rodea el Triunfo de San Rafael de Córdoba, con el objetivo de favorecer la restauración y limpieza del monumento. Esta estructura deja una espectacular e histórica imagen en uno de los reclamos turísticos y patrimoniales más relevantes de la ciudad, que puedes ver en una fotogalería asociada al reportaje que abre nuestra web. Y del Triunfo de San Rafael a la Mezquita-Catedral, cuyas obras de restauración tras el incendio del pasado verano ya han entrado en su fase decisiva. Finalmente, y sin salirnos de lo más local, explicamos que el Ayuntamiento ha cifrado en más de 100 millones de euros el impacto negativo para Córdoba del accidente de Adamuz y del tren de borrascas.

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