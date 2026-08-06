Tribunales
Tres detenidos por tráfico de droga en Alcolea salen de prisión tras abonar una fianza de 4.000 euros
El juzgado de Instrucción investiga, inicialmente, la presunta comisión de delitos contra la salud pública y pertenencia a banda organizada
Tres detenidos en la operación antidroga desarrollada el pasado 30 de julio en las barriadas de Alcolea y Los Ángeles, en Córdoba, han quedado en libertad bajo fianza durante la noche de este miércoles después de abonar 4.000 euros cada uno. En total, la Policía Nacional arrestó a seis personas, pero solo tres individuos ingresaron en prisión el viernes pasado, tras prestar declaración ante el juzgado de guardia.
Fuentes próximas al procedimiento explican que ayer tuvo lugar la ratificación de la medida de prisión provisional para estos individuos, pero el juzgado estableció la posibilidad de abandonar la cárcel, en tanto se instruye la causa, mediante el abono de una fianza y sin medidas cautelares. Inicialmente, son investigados por la supuesta comisión de delitos contra la salud pública y pertenencia a banda organizada.
Vecinos de las barriadas donde se llevaron a cabo los registros
Los arrestados, hombres y mujeres, son vecinos de las barriadas donde la Policía Nacional efectuó los registros domiciliarios y tienen vinculaciones familiares en algunos casos. Los agentes habrían intervenido cocaína y otras sustancias estupefacientes durante la operación, que coincidió con la celebración de la Feria de Alcolea.
El dispositivo policial contó la semana pasada con la participación de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de la Unidad de Estupefacientes, que acudieron a estas barriadas periféricas desplazándose en cuatro furgonetas de este cuerpo de seguridad y acompañados por perros especializados en la detección de droga. A raíz de esta actuación, los detenidos son representados por distintos abogados entre los que se halla la penalista Mar Jiménez.
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