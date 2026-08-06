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Transporte ferroviario

Los trenes de Alta Velocidad entre Córdoba y Madrid sufren retrasos por un fallo registrado cerca de Hornachuelos

Adif asegura que se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad

Viajeros suben a un tren AVE de Renfe.

Viajeros suben a un tren AVE de Renfe. / CÓRDOBA

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Europa Press

Los trenes de Alta Velocidad que unen Madrid y Sevilla, con parada en Córdoba, están registrando retrasos por una incidencia en los sistemas de regulación entre la provincia sevillana y la cordobesa.

En sus redes sociales oficiales, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado de que los retrasos se deben a un fallo localizado entre Guadajoz (Sevilla) y Hornachuelos (Córdoba), sin precisar a qué se debe el problema, que se produce desde poco antes de las 10.00.

Estos sistemas son tecnologías que controlan el tráfico, la velocidad y la distancia entre los vehículos para garantizar la seguridad y la puntualidad, como el control Automático del Tren (ATC) o el Sistema de Control Ferroviario Europeo (ETCS).

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Adif ha señalado que se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad. 

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