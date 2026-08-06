Radiografías nocturnas para mirar dentro de las grietas de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Cuando la Mezquita-Catedral cerraba sus puertas y el último visitante abandonaba el monumento, comenzaba un trabajo muy distinto al que se desarrollaba durante el día tras el incendio del 8 de agosto. El edificio quedaba completamente desalojado y un equipo especializado empleaba una potente fuente de radiación para obtener una radiografía de la piedra y comprobar si las grietas visibles continuaban por su interior, hasta dónde llegaban y si ocultaban daños mayores.

Las pruebas se realizaron entre el 16 y el 20 de febrero de este año y estuvieron dirigidas por la empresa SGS, con sede en Madrid. El objetivo era proporcionar a los arquitectos y responsables de la restauración un diagnóstico que les ayudara a determinar qué elementos podían conservarse, cuáles necesitaban refuerzo y cuáles habían perdido su capacidad estructural.

«Nosotros hacemos el diagnóstico. Es como decirle al médico qué costillas están rotas; después, el especialista debe decidir el tratamiento», explica a este periódico Sandra Asín, responsable del Laboratorio de Patrimonio Cultural de la empresa. Su equipo no realizó cálculos estructurales ni decidió las actuaciones posteriores, sino que localizó las fisuras, estudió su profundidad y analizó la dirección en la que se propagaban por el interior de la piedra.

Una cantidad de radiación elevada para atravesar la piedra

La singularidad del trabajo no está únicamente en las dimensiones de la piedra, sino en la potencia necesaria para atravesarla. El equipo utilizó una fuente de iridio-192 con una carga aproximada de 100 curios, una cantidad de radiación que Asín califica como extraordinariamente elevada y superior a la utilizada habitualmente en otros trabajos patrimoniales.

El equipo desplazó también hasta Córdoba un laboratorio de revelado analógico, conectado al agua y acondicionado con luz roja, similar a los antiguos cuartos oscuros fotográficos. Las imágenes se obtenían en placas de unos 30 por 40 centímetros y se revelaban allí mismo. Cada elemento exigía primero una exposición de prueba -que podía prolongarse alrededor de una hora- para ajustar la potencia y el tiempo a la densidad concreta de la piedra. Después se repetía el proceso hasta conseguir una imagen con la mayor información posible.

La empresa trabajó en la Mezquita-Catedral durante varias noches. / CÓRDOBA

La radiación no altera la piedra ni deja ningún efecto sobre el monumento, pero sí puede resultar extremadamente peligrosa para las personas si no se aplican los protocolos adecuados. Por ese motivo, las pruebas se desarrollaron de noche, con la Mezquita-Catedral totalmente vacía.

En el interior permanecían tres integrantes del equipo, mientras que los dos vigilantes se encontraban en una garita alejada, previamente comprobada como zona segura. Una vez colocada la fuente, los especialistas se alejaban y se protegían tras los gruesos muros del monumento antes de activarla. La piedra y el espesor de las estructuras ayudaban a frenar la radiación, aunque hacia las naves abiertas podía propagarse con mayor libertad, por lo que era necesario ampliar considerablemente la distancia de seguridad. Antes de cada exposición se efectuaba una prueba breve para verificar que no llegaba radiación a ningún punto en el que pudiera permanecer una persona.

Los especialistas no necesitaban trajes protectores. La seguridad dependía de la distancia, los muros y el control dosimétrico. Cada integrante llevaba un dispositivo de lectura inmediata y otro que acumulaba la dosis mensual recibida. La fuente permanecía en un contenedor blindado y solo se activaba desde una posición segura. «La radiación no se ve, no se oye ni se huele. Por eso necesitamos dispositivos que nos avisen», explica la especialista.

Las pruebas revelan daños internos difíciles de ver desde el exterior

La inspección abarcó varios elementos de la zona afectada. El equipo trabajó sobre diferentes puntos del fuste de la columna, la zona situada por encima de los capiteles, una pilastra adosada y los arcos. La finalidad era estudiar aquellas grietas visibles que presentaban un aspecto más preocupante y comprobar si el daño observado en la superficie era mayor en el interior. Para ello se combinaron dos procedimientos: la inspección visual y la radiografía mediante gamografía, una técnica no destructiva que permite examinar los materiales sin cortar, perforar o desmontar las piezas.

Las radiografías permitieron comprobar que no todas las fisuras respondían al mismo comportamiento. Algunas zonas que visualmente despertaban preocupación resultaron estar en mejores condiciones de lo esperado. En otros puntos, en cambio, las pruebas revelaron daños internos que no podían apreciarse desde el exterior.

Asín reconoce que la intervención en la Mezquita-Catedral tuvo un significado especial. «Se me ponen los pelos de punta al pensar en el privilegio de estar allí por la noche», afirma. A esa emoción se suma la responsabilidad de aportar información decisiva para una intervención compleja en un monumento de relevancia mundial que había sufrido un incendio. «Formar parte, aunque sea desde una parte pequeña, de un proceso que les aporta seguridad y tranquilidad para tomar decisiones tan complejas es un verdadero honor», concluye.