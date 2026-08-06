Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UD Almería-Córdoba CFSeguridad MezquitaAccidente mortal en MontalbánOcupación AlcoleaCórdoba CFPoblación CórdobaMultas patinetesLactancia maternaIncendio Puerto CalatraveñoIncautación de marihuanaDiarios policiales del MundialCompraventa de viviendasTráfico de personas
instagramlinkedin

Tráfico y movilidad

La Policía Local impone 512 multas a patinetes eléctricos en Córdoba en solo cuatro meses con sanciones de hasta 800 euros

Los agentes controlan la velocidad, la circulación por aceras, la falta de seguro o registro, la manipulación de los vehículos y el estacionamiento indebido

Policía Local durante la presentación de una de las campañas de control de los patinetes electricos desarrolladas en Córdoba.

Policía Local durante la presentación de una de las campañas de control de los patinetes electricos desarrolladas en Córdoba. / Víctor Castro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

El dato refleja la intensidad de los controles, un total de 512 denuncias en apenas cuatro meses. La Policía Local de Córdoba ha levantado ese número de actas dentro del dispositivo especial de vigilancia de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, según el balance difundido por el Ayuntamiento.

El concejal de Seguridad, Jesús Coca, ha defendido el refuerzo de la vigilancia para mejorar la convivencia entre las distintas formas de transporte. «Es nuestra obligación proteger especialmente a los viandantes», ha afirmado el responsable municipal.

La mayoría de las denuncias se concentraron al comienzo de la campaña. Entre abril y mayo, los agentes tramitaron 405 multas, mientras que durante junio y julio se contabilizaron otras 107 denuncias.

Velocidad, aceras y patinetes sin regularizar

Los controles de la Policía Local se centran en comprobar que los patinetes eléctricos no superan los 25 kilómetros por hora, no han sido manipulados y no circulan por aceras o zonas peatonales.

Los agentes también revisan que los vehículos cuenten con seguro de responsabilidad civil y estén inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, vigilan los estacionamientos indebidos que dificultan el paso de peatones o perjudican la movilidad.

El dispositivo se desarrolla en diferentes puntos de Córdoba, especialmente en aquellas zonas donde se ha detectado una mayor circulación de vehículos de movilidad personal.

Patinetes retirado a sus propietarios por la Policía Local por dintintas infracciones.

Patinetes retirado a sus propietarios por la Policía Local por dintintas infracciones. / CÓRDOBA

Las denuncias bajan durante el verano

El Ayuntamiento destaca que el número de infracciones detectadas ha disminuido con el paso de los meses. Según el concejal de Seguridad, los usuarios que reciben una primera sanción o sufren la retirada del patinete suelen regularizar posteriormente la situación del vehículo.

Noticias relacionadas y más

Los patinetes eléctricos tienen legalmente la consideración de vehículos y sus usuarios están obligados a respetar las normas de tráfico. Los incumplimientos pueden acarrear sanciones de hasta 800 euros, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Córdoba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
  2. El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
  3. Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
  4. Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: 'El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones
  5. Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado
  6. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
  7. Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros
  8. Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado

María José Párraga Quiles, jefa de Neonatología del hospital Reina Sofía de Córdoba y del Banco de Leche Materna: «El amamantamiento no solo es alimento; es amor, calor, refugio, alivio del dolor...»

María José Párraga Quiles, jefa de Neonatología del hospital Reina Sofía de Córdoba y del Banco de Leche Materna: «El amamantamiento no solo es alimento; es amor, calor, refugio, alivio del dolor...»

La batalla contra rozaduras y ampollas tiene base científica: estas son las recomendaciones de los expertos para el cuidado de nuestros pies

La batalla contra rozaduras y ampollas tiene base científica: estas son las recomendaciones de los expertos para el cuidado de nuestros pies

Caminar media hora al día es mucho más que darse una vuelta: los beneficios para la salud de una práctica indispensable

La Aemet publica el primer parte de nubosidad del día del eclipse solar: así se presenta la observación en Córdoba

El PSOE pide una unidad de supervisión de obras en Córdoba para evitar licitaciones desiertas y sobrecostes

El PSOE pide una unidad de supervisión de obras en Córdoba para evitar licitaciones desiertas y sobrecostes

Más de mil jóvenes disfrutan de la primera edición de los Festivales de Planneo en Córdoba

Más de mil jóvenes disfrutan de la primera edición de los Festivales de Planneo en Córdoba

Rafael Giménez, oftalmólogo de Quirónsalud Córdoba avisa: mirar el eclipse sin la protección adecuada puede provocar una lesión en la retina

Rafael Giménez, oftalmólogo de Quirónsalud Córdoba avisa: mirar el eclipse sin la protección adecuada puede provocar una lesión en la retina

Sadeco ultima la segunda vuelta del plan especial de limpieza exterior de más de 5.300 contenedores

Sadeco ultima la segunda vuelta del plan especial de limpieza exterior de más de 5.300 contenedores
Tracking Pixel Contents