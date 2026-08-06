Tráfico y movilidad
La Policía Local impone 512 multas a patinetes eléctricos en Córdoba en solo cuatro meses con sanciones de hasta 800 euros
Los agentes controlan la velocidad, la circulación por aceras, la falta de seguro o registro, la manipulación de los vehículos y el estacionamiento indebido
El dato refleja la intensidad de los controles, un total de 512 denuncias en apenas cuatro meses. La Policía Local de Córdoba ha levantado ese número de actas dentro del dispositivo especial de vigilancia de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, según el balance difundido por el Ayuntamiento.
El concejal de Seguridad, Jesús Coca, ha defendido el refuerzo de la vigilancia para mejorar la convivencia entre las distintas formas de transporte. «Es nuestra obligación proteger especialmente a los viandantes», ha afirmado el responsable municipal.
La mayoría de las denuncias se concentraron al comienzo de la campaña. Entre abril y mayo, los agentes tramitaron 405 multas, mientras que durante junio y julio se contabilizaron otras 107 denuncias.
Velocidad, aceras y patinetes sin regularizar
Los controles de la Policía Local se centran en comprobar que los patinetes eléctricos no superan los 25 kilómetros por hora, no han sido manipulados y no circulan por aceras o zonas peatonales.
Los agentes también revisan que los vehículos cuenten con seguro de responsabilidad civil y estén inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, vigilan los estacionamientos indebidos que dificultan el paso de peatones o perjudican la movilidad.
El dispositivo se desarrolla en diferentes puntos de Córdoba, especialmente en aquellas zonas donde se ha detectado una mayor circulación de vehículos de movilidad personal.
Las denuncias bajan durante el verano
El Ayuntamiento destaca que el número de infracciones detectadas ha disminuido con el paso de los meses. Según el concejal de Seguridad, los usuarios que reciben una primera sanción o sufren la retirada del patinete suelen regularizar posteriormente la situación del vehículo.
Los patinetes eléctricos tienen legalmente la consideración de vehículos y sus usuarios están obligados a respetar las normas de tráfico. Los incumplimientos pueden acarrear sanciones de hasta 800 euros, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Córdoba.
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