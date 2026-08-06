Las peñas mantienen la verbena de la plaza del Triunfo de Córdoba: una valla de seguridad rodeará los andamios montados para la limpieza del San Rafael

La celebración de la verbena de la Virgen de los Faroles que organiza la Federación de Peñas de Córdoba en la plaza del Triunfo, junto a la Puerta del Puente, a partir de este próximo fin de semana, ha obligado al Cabildo de la Catedral a cubrir con madera los andamios que se instalan estos días en el Triunfo de San Rafael para su restauración. Este miércoles se ha podido observar el trabajo de carpinteros, que han colocado tableros en torno a los hierros para posibilitar el disfrute de la fiesta. Además, Ulma, que es la empresa responsable del andamiaje, ha confirmado a este periódico que tratará de finalizar su instalación este mismo viernes para evitar que queden materiales de trabajo en el lugar.

La 37ª verbena de la Virgen de los Faroles se extenderá hasta el próximo 15 de agosto y contará con espectáculos diarios a partir de las 22.00 horas. El presidente de la Federación de Peñas, Juan Serrano, afirma que desconocían el inicio del andamiaje en el monumento. "La semana pasada nos encontramos el tráiler de hierros descargado en la plaza, pero recogieron un lateral para que Infraestructuras pudiera montar el escenario y cuatro módulos (carpas) que hay".

Asistentes a la verbena de la Federación de Peñas, el año pasado. / Víctor Castro

Autorización del Obispado, obra del Cabildo

Juan Serrano ha explicado este miércoles que, desde hace más de una década, la federación solicita autorización al Obispado para realizar la fiesta en este espacio. "Sabíamos que se iba a hacer la obra, pero pedimos el permiso en Feria y entendíamos que iban a empezar después. Hemos hablado con el Cabildo y van a rodear de tableros el Triunfo, los andamios se quedan dentro. Hay un carpintero cortando tableros y colocándolos", ha detallado desde la plaza. Acerca de la posibilidad de que esta situación se haya derivado de una falta de comunicación entre Obispado y Cabildo, fuentes de este último precisan que "no ha habido falta de comunicación".

La verbena organizada por la Federación de Peñas de Córdoba reúne cada verano a cordobeses y visitantes en torno a la música y el baile junto a la Mezquita Catedral y el río Guadalquivir. Este año han programado espectáculos diversos, dirigidos a públicos de todas las edades, entre los que se hallan talentos jóvenes, grupos de versiones de flamenco y pop, coros, academias de baile, un concierto de trompeta flamenca ofrecido por Manuel Roldán y el musical Duros a pesetas, caramelos que comimos, de Ángel Reyes y Alberto Parraguilla.