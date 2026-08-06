Las obras de restauración tras el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba entran en su tramo decisivo: cronología de la intervención

El incendio del pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba afectó a varios espacios situados en la nave 1 de la ampliación de Almanzor, en el extremo oriental del edificio, aunque con daños de distinta intensidad. La capilla de la Anunciación o Encarnación fue la zona más perjudicada, ya que su bóveda terminó desplomándose como consecuencia del fuego y del agua empleada en la extinción.

También resultaron afectados el vestíbulo de la Puerta de San Nicolás y la capilla de San Nicolás de Bari, donde fue necesario intervenir en la cubierta, las superficies y los elementos artísticos dañados por el humo, el hollín y el calor. La capilla del Espíritu Santo acumuló humo y suciedad, aunque posteriormente no se detectaron daños estructurales de la misma gravedad. Un año después, las obras entran en su tramo decisivo tras superar el 80% de ejecución.

Actuaciones de emergencia

Durante las semanas posteriores al incendio se procedió a retirar, revisar y estudiar los restos, desmontar las estructuras de madera dañadas e instalar una sobrecubierta provisional para proteger la zona frente a posibles lluvias.

Una vez terminada esta fase inicial, el Cabildo planteó dividir la restauración en dos grandes proyectos. Tras obtener el informe favorable de Patrimonio, el Cabildo puso en marcha a finales de 2025 la primera fase de la restauración, centrada en la reconstrucción de las cubiertas dañadas.

Primera fase

Así, la primera fase se centró en restituir las cubiertas afectadas manteniendo el sistema tradicional de las mismas, sin alterar su geometría, sus pendientes ni su volumetría. También incorporó algunas mejoras frente al fuego, como la colocación de puertas cortafuegos en los espacios bajo cubierta y una menor distancia entre las cerchas para retrasar posibles derrumbes.

El 10 de marzo, el Cabildo anunció que la restauración de la capilla de San Nicolás de Bari había concluido y que la primera fase de la intervención en las cubiertas estaba prácticamente terminada. Los trabajos incluyeron la limpieza de las superficies, la consolidación de los materiales y la restauración de sus elementos artísticos y decorativos.

La capilla de San Nicolás de Bari tras su restauración. / CÓRDOBA

A comienzos de mayo avanzaba la reconstrucción de la capilla de la Anunciación o Encarnación, la zona más afectada por el incendio en la Mezquita-Catedral. Los trabajos se encontraban en fase de carpintería, con la instalación de una nueva estructura de madera destinada a sostener la bóveda.

La reconstrucción se realizó siguiendo técnicas y materiales semejantes a los originales, aunque adaptados a los cálculos y exigencias actuales. En julio, el Cabildo confirmó que la bóveda había sido reconstruida con un sistema similar al empleado en el siglo XVII.

La reconstrucción se realizó siguiendo técnicas y materiales semejantes a los originales, aunque adaptados a los cálculos y exigencias actuales

Paralelamente, se aprobó la restauración del retablo de la capilla, dañado tanto por el incendio como por la caída de piezas durante el colapso. La intervención contempla su desmontaje, consolidación estructural, limpieza, tratamiento de las superficies y recuperación de los dorados, un trabajo que todavía continúa. La predela, la parte inferior del conjunto, ya está terminada, aunque el resto de la intervención requerirá todavía más tiempo.

Segunda fase y actualidad

El pasado 8 de junio, el Cabildo presentó ante la Junta de Andalucía la segunda fase del proyecto, centrada en el vestíbulo de la Puerta de San Nicolás y en la capilla de la Anunciación.

La intervención se dividió en dos grandes bloques. El primero comprende la restauración de los paramentos interiores, las arquerías, el pavimento y otros elementos de esos espacios. El segundo contempla la sustitución de la columna exenta del vestíbulo, dañada por las altas temperaturas alcanzadas durante el incendio. Esa zona, que se usaba como almacén, quedará abierta al público.

Todavía queda pendiente tejar el área situada sobre la columna dañada, un trabajo que no podrá completarse hasta que finalice la sustitución del fuste de la columna.

Trabajos en el fuste de la columna dañada. / Víctor Castro

La capilla del Espíritu Santo no sufrió daños estructurales comparables a los de la Anunciación o el vestíbulo de San Nicolás. La actuación se centró principalmente en retirar el humo y el hollín acumulados en la cúpula y en las zonas altas mediante técnicas láser y procedimientos mecánicos.

Los restauradores dejaron un pequeño rectángulo sin limpiar como testigo del estado en que quedó la superficie tras el incendio. En julio, el espacio estaba prácticamente preparado para reabrir, a falta de retirar los andamios.