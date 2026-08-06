La Junta de Andalucía destina 452.768 euros para contratar de forma indefinida a participantes del programa EPES en Córdoba

Las empresas cordobesas que conviertan las prácticas profesionales en empleo estable podrán recibir incentivos de hasta 22.000 euros por contratación. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha convocado para 2026 las subvenciones de la Línea 5 del programa Emplea-T, dotada con cinco millones de euros para toda la comunidad autónoma.

En la provincia de Córdoba, el presupuesto reservado para estas ayudas asciende a 452.768 euros. La convocatoria pretende favorecer la contratación indefinida de personas desempleadas que hayan completado prácticas no laborales en empresas andaluzas a través del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) correspondiente a 2025.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que las solicitudes se resolverán por orden de presentación mientras exista crédito disponible. La Junta estima que la medida podrá beneficiar a unas 250 personas en Andalucía.

Ayudas de hasta 22.000 euros por contrato indefinido

La convocatoria establece un incentivo de 20.000 euros por cada contratación indefinida ordinaria y a jornada completa. La cuantía aumentará en otros 2.000 euros cuando la persona contratada sea una mujer, de manera que la subvención podrá alcanzar los 22.000 euros.

Podrán solicitar estas ayudas las personas trabajadoras autónomas, los mutualistas de colegios profesionales y las pequeñas y medianas empresas que hayan firmado un convenio con el Servicio Andaluz de Empleo para desarrollar prácticas profesionales no laborales dentro del programa EPES 2025.

Para recibir el incentivo, las entidades deberán contratar de forma indefinida a una persona que haya finalizado previamente estas prácticas.

El objetivo de la medida es facilitar el acceso estable al mercado laboral de personas que ya cuentan con experiencia profesional en empresas andaluzas y, al mismo tiempo, apoyar a los negocios que decidan transformar ese periodo formativo en un puesto de trabajo permanente.

Los contratos deberán mantenerse durante dos años

La contratación tendrá que formalizarse una vez concluido el periodo de prácticas y mantenerse durante un mínimo de 24 meses. Esta condición busca garantizar que las subvenciones se traduzcan en empleo estable y de calidad.

En caso de que la persona contratada deje el puesto por causas no imputables a la empresa beneficiaria, la normativa permitirá sustituirla por otra persona que también haya completado el programa EPES 2025.

Para encontrar un nuevo perfil, la empresa podrá solicitar al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) una oferta genérica de candidatos que hayan realizado y finalizado prácticas no laborales dentro de este programa.

El pago de la ayuda se efectuará en dos fases. La entidad recibirá un primer abono del 50% de la subvención tras la resolución de concesión y la comprobación de los requisitos. El 50% restante se ingresará una vez verificado que el contrato se ha mantenido durante los primeros doce meses.

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Plazo abierto hasta el 30 de noviembre

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2026, salvo que el presupuesto se agote antes o que la Junta decida ampliarlo por existir crédito disponible.