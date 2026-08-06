Jesús Coca, delegado de Seguridad, tras 512 multas a patinetes en Córdoba: «Es nuestra obligación proteger especialmente a los viandantes»

«Es nuestra obligación proteger especialmente a los viandantes». Con esta afirmación, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, ha defendido el dispositivo de la Policía Local para controlar los vehículos de movilidad personal y mejorar la seguridad en las calles y zonas peatonales de la capital. Una campaña que se ha saldado con 512 actas de denuncia a usuarios de patinetes eléctricos en cuatro meses.

A través de una nota de prensa difundica por el Ayuntamiento, Coca ha calificado de «fundamental» el trabajo desarrollado por los agentes y ha destacado que las medidas adoptadas comienzan a tener un efecto disuasorio. «El número de infractores que detectamos en la calle disminuye mes a mes», ha señalado el responsable municipal.

Las denuncias a patinetes disminuyen en Córdoba

Los datos facilitados por el Ayuntamiento reflejan que la mayor parte de las infracciones se concentró durante los dos primeros meses del dispositivo y luego ha bajado sensiblemente el número de denuncias. Para el delegado de Seguridad, esta reducción demuestra que los usuarios están tomando conciencia de las obligaciones asociadas al uso de estos vehículos. «Aquel ciudadano que ha sufrido que se le retire el patinete o una primera sanción suele hacer lo posible por regularizar la situación», ha explicado Coca.

El concejal también considera que la vigilancia influye sobre quienes todavía no han sido sancionados, ya que el conocimiento de los controles anima a cumplir la normativa y evitar una primera multa.

Antes de iniciar la fase sancionadora, la Policía Local de Córdoba desarrolló labores de información, concienciación y advertencia, tanto en la vía pública como a través de las redes sociales. Posteriormente, los agentes reforzaron la vigilancia en los puntos de la ciudad con una mayor circulación de vehículos de movilidad personal.

Policía Local de Córdoba controlando patinetes eléctricos. / A.J. González

Proteger las aceras y las zonas peatonales

Jesús Coca ha insistido en que el dispositivo no persigue únicamente comprobar la situación administrativa de los patinetes. Su finalidad también es «mejorar la seguridad de las zonas peatonales» y evitar comportamientos que puedan poner en riesgo a quienes se desplazan a pie.

El delegado de Seguridad ha llamado a la «responsabilidad de los usuarios de patinete y también de los conductores de vehículos a motor» para favorecer la convivencia entre las distintas formas de desplazamiento en Córdoba.