El Imdeec destina 60.000 euros a un proyecto de la Universidad Loyola para fortalecer el tejido productivo y el talento joven

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), y la Fundación Universidad Loyola Andalucía han firmado un convenio de colaboración para desarrollar el Proyecto de Empleabilidad, Emprendimiento, Innovación y Estrategia Empresarial 2026. Para ello, el instituto municipal aportará una subvención de 60.000 euros para financiar el conjunto de actividades previstas.

El acuerdo, que da continuidad a la colaboración iniciada en 2025, ha sido suscrito por la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y el rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern Aguilar.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el programa que se desarrollará gracias al convenio se articulará en torno a tres grandes áreas: el diagnóstico y la estrategia empresarial, la empleabilidad y el desarrollo profesional, y la innovación y el emprendimiento.

Blanca Torrent ha destacado que la renovación del convenio demuestra que “la suma de esfuerzos entre las instituciones públicas y la universidad es la mejor herramienta para consolidar nuestro tejido productivo”. La presidenta del Imdeec también ha subrayado que el proyecto permitirá mantener una escucha activa con las empresas de Córdoba, fomentar el networking y favorecer que el talento formado en la ciudad encuentre oportunidades para desarrollar su carrera profesional sin tener que marcharse.

Un observatorio para analizar la competitividad empresarial de Córdoba

Dentro del bloque dedicado al diagnóstico y la estrategia se pondrá en marcha una nueva edición del Observatorio de la Competitividad de las Empresas Cordobesas. El estudio se centrará especialmente en el uso de la investigación y el desarrollo, la innovación tecnológica y las tecnologías disruptivas dentro del tejido productivo local. El programa incluirá también el encuentro Córdoba abierta al mundo, que formará a un centenar de empresarios en economía global, internacionalización y nuevos escenarios económicos.

A esta actividad se sumarán los Loyola Business Trips, unos viajes formativos que permitirán a otros 100 estudiantes conocer empresas ubicadas en Madrid, Málaga y Sevilla. La iniciativa busca acercar al alumnado a distintos modelos de gestión y mostrar experiencias empresariales que puedan trasladarse posteriormente a Córdoba.

El rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern, ha señalado que la colaboración refuerza el compromiso de la institución académica con el desarrollo económico y social de la ciudad. Según el rector, el proyecto permitirá sumar “conocimiento académico, talento joven y cooperación institucional” para responder a retos como la empleabilidad, la retención del talento, la innovación y el fortalecimiento de las empresas cordobesas. Asimismo, ha defendido que la alianza ayudará a conectar a la universidad, las empresas y la Administración pública, generando un impacto tangible en el territorio y contribuyendo a que Córdoba sea una ciudad “más competitiva, abierta al mundo y capaz de ofrecer oportunidades de futuro a nuestros jóvenes”.

Formación, liderazgo y contacto con profesionales

El eje de empleabilidad y desarrollo profesional contará con la iniciativa Encuentra tu vocación y prepárate para un mundo global, que facilitará el contacto entre estudiantes y profesionales cordobeses que desarrollan su carrera fuera de la ciudad o en otros países. También tendrá continuidad el ciclo de encuentros Reflexiones con directivos, dirigido a acercar al alumnado la experiencia de responsables empresariales y profesionales de distintos sectores.

Otra de las principales acciones será la jornada intensiva Córdoba Conecta, planteada como un espacio para fomentar el liderazgo humanista, el speed mentoring y la cooperación empresarial. La actividad, según ha adelantado el Consistorio, se celebrará en un lugar emblemático de la capital cordobesa. El objetivo de la misma es que estudiantes, empresas y profesionales puedan intercambiar experiencias, generar contactos y detectar posibles vías de colaboración y contratación.

Un impulso al emprendimiento desde las aulas

El programa también promoverá la cultura emprendedora entre los jóvenes mediante la quinta edición del concurso Ideas Loyola Centros Educativos, dirigido a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La iniciativa pretende despertar el interés por la innovación desde edades tempranas y ayudar al alumnado a convertir sus ideas en proyectos viables.

Además, se celebrará el Programa Spark, un evento intensivo de alto impacto en el que está prevista la participación de 300 jóvenes de Córdoba. La actividad utilizará metodologías innovadoras, entre ellas el teatro de improvisación, para reducir el miedo al fracaso, mejorar la creatividad y estimular las capacidades emprendedoras.

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Las acciones se desarrollarán durante 2026 y el proyecto permanecerá activo hasta el 31 de marzo de 2027.