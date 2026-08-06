Agenda
Que hacer hoy en Córdoba, jueves 6 de agosto de 2026
CÓRDOBA
Raíces en el jardín
Noches flamencas
Dentro del ciclo Raíces en el Jardín, tendrá lugar un recital con Laura Heredia, al cante, y Niño Selu, a la guitarra.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo, s/n.
22.00 horas.
Noches en la terraza
‘Taleguilla por carnaval’
Una cuidada propuesta musical encabezada por Rafa Taleguilla, una de las voces más reconocibles del carnaval gaditano contemporáneo, que acerca al público toda la fuerza expresiva, la ironía, la emoción y la riqueza musical del carnaval a través de una puesta en escena cercana y cuidada.
CÓRDOBA.
Plaza del Triunfo, s/n.
22.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Alma de Córdoba’
La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
De 09.00 a 15.00 horas.
Exposición
‘Lo que queda entremedias’
La exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. El proyecto fue seleccionado entre 17 candidaturas internacionales con el objetivo de dar visibilidad a las sociedades árabes. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo, ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resilencia y la memoria. Se podrá visitar hasta el próximo 16 de octubre.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
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