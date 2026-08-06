El hospital Reina Sofía de Córdoba facilita el paso de los adolescentes de su pediatra a las consultas de adultos

El hospital Reina Sofía de Córdoba ha creado una comisión para apoyar a los jóvenes adolescentes y a sus familias durante el paso progresivo desde las consultas pediátricas a los servicios sanitarios de adultos, en un periodo que abarcará desde los 12 a los 21 años de edad. La denominada Comisión de Transición de Adolescentes con Enfermedades Crónicas trazará un modelo común de actuación. El objetivo, coordinar a los profesionales implicados y garantizar que la incorporación a la atención sanitaria adulta se realiza "sin interrupciones en el seguimiento ni en el tratamiento", explica el centro sanitario público en una nota de prensa. Se tratará con especial cuidado la incorporación de adolescentes con patologías crónicas a su nuevo estadio de atención médica.

Se pasará del actual modelo de "derivación entre consultas" a un proceso "planificado, progresivo y personalizado". Cada adolescente podrá conocer mejor sus enfermedades, gestionar sus medicamentos y "reconocer signos de alarmas". También, dado el progresivo paso a la edad adulta, se promoverá su participación en las decisiones sobre su salud para que adquieran las "habilidades necesarias para cuidar de sí mismos".

Con la participación de un amplio rango de profesionales y especialidades

La iniciativa nace del impulso de la junta facultativa y cuenta con la participación de un amplio rango de profesionales y sus especialidades: pediatría, cirugía pediátrica, unidades de adultos, atención primaria, medicina de familia, enfermería, farmacia hospitalaria, trabajo social, psicología, educación hospitalaria, atención a la ciudadanía, así como asociaciones de pacientes y familiares. Se incluirán en este acompañamiento multidisciplinar claves como su situación clínica, edad, madurez, entorno familiar y educativo, así como las "necesidades emocionales y sociales de cada paciente".

Un grupo de adolescentes pasea por la calle, en imagen de archivo. / ELISENDA PONS

Recursos estructurales en el hospital Reina Sofía

El hospital Reina Sofía contará, para este cometido, con "recursos estructurales". Así, el nuevo edificio de consultas dispondrá de espacios para la atención multidisplinar durante esta fase de transición entre la pediatría y la atención médica adulta. Además, la citada comisión habilitará "entornos específicos y adaptados para la atención de adolescentes tanto en consultas como durante los ingresos hospitalarios".

Un proceso de transición de los 12 a los 21 años

El proceso de transición durará de los 12 a los 21 años. En la primera etapa se abodarán la educación sanitaria, el conocimiento de enfermedades y la detención de posibles dificultades. Luego, se reforzará la autonomía del adolescente. Tras el cambio de médicos, se comprobará que el joven "mantiene sus revisiones, tratamientos y cuidados". Cada paciente, además, tendrá un plan individualizado de transición, con el "apoyo continuado" de la atención primaria", en el que la enfermería tendrá "un papel destacado". Algunos jóvenes, además, se beneficiarán de una "evaluación multidisciplinar conjunta" para lograr "rutas de transición adaptadas a sus circunstancias".

Francisco Triviño, director gerente del hospital Reina Sofía: "Nuestro objetivo es que cada adolescente llegue a la atención de adultos con seguridad, autonomía progresiva y continuidad asistencial"

El director gerente del hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, asegura que la transición "no es solo un cambio de consulta, sino un proceso de acompañamiento. Nuestro objetivo es que cada adolescente llegue a la atención de adultos con seguridad, autonomía progresiva y continuidad asistencial, gracias al trabajo coordinado de todos los profesionales implicados".

Fachada del hospital Reina Sofía de Córdoba, en imagen de archivo. / Francisco González

Proyecto de investigación de la UCO y el Imibic

La iniciativa estará vinculada, además, a un proyecto de investigación desarrollado desde la Universidad de Córdoba (UCO) y relacionado con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic). El estudio cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Agencia Estatal de Investigación, y analizará aspectos como la autonomía, la regulación emocional, la adherencia al tratamiento, los hábitos saludables y la capacidad de autogestión de los jóvenes.