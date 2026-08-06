Sucesos
La Guardia Civil interviene 91 kilos de marihuana, una escopeta y munición en la operación desarrollada en la urbanización La Forja de Córdoba
Los tres detenidos han quedado en libertad este jueves, pero se les investiga por presuntos delitos contra la salud pública, de defraudación eléctrica, de tenencia ilícita de armas y de organización criminal
La Guardia Civil se ha incautado de 91 kilogramos de marihuana en bruto, una escopeta de cañones recortados modificada y munición durante la operación desarrollada este miércoles en el entorno del aeropuerto de Córdoba, según informan fuentes judiciales a Diario CÓRDOBA. Los tres detenidos durante la actuación han pasado este jueves a disposición judicial y han quedado en libertad, pero se les investiga por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, de defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y organización criminal.
Las mismas fuentes precisan que la droga ha sido intervenida, supuestamente, durante el registro efectuado en una parcela de la urbanización La Forja, localizada en el paraje Alcaide. En total, los agentes han intervenido 561 plantas de marihuana. De esta forma, la Guardia Civil confirmó ayer el desarrollo de la operación, avanzando la estimación de medio millar de plantas incautadas y el arresto de tres individuos. No obstante, precisó que esta actuación continuaba en explotación y que no descartaba nuevas detenciones.
En libertad sin medidas cautelares
Por el momento, el Instituto armado no ha facilitado el balance definitivo de su labor. Según ha podido conocer este periódico, el juzgado de Instrucción en funciones de guardia este jueves no ha adoptado medidas cautelares para las tres personas detenidas por su presunta participación en los hechos, que están siendo representadas, entre otros abogados, por la penalista Mar Jiménez.
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