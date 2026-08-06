Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 6 de agosto
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 7 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rosario Carmona Tejada
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
María del Carmen Jiménez Zamorano
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Joaquín González Alcaide
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Luis Coleto Fernández
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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