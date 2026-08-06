CSIF alerta del "colapso absoluto" de Extranjería y de la oficina del DNI en Córdoba

CSIF ha denunciado el “colapso absoluto” de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería y de la oficina de documentación policial de Córdoba ante el volumen de solicitudes generado por el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.

El sindicato, mayoritario en la Administración General del Estado en la provincia, sostiene que la falta de personal impide atender con normalidad tanto estos expedientes como la demanda habitual de citas para tramitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el DNI o el pasaporte.

Según los datos aportados por CSIF en una nota de prensa, en Córdoba se han presentado 9.951 solicitudes durante el procedimiento abierto entre el 16 de abril y el 30 de junio. Actualmente permanece activa, hasta el 30 de septiembre, la fase destinada a subsanar la documentación.

El responsable del sector de Administración General del Estado de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que las peticiones han superado las previsiones del Gobierno. El sindicato cifra en más de 1,2 millones las solicitudes registradas en el conjunto de España, que ahora deben revisarse y validarse dentro de los plazos establecidos.

Dificultades para conseguir cita

Muñoz asegura que la “escasez extrema” de trabajadores está provocando que sea “materialmente imposible” conseguir en Córdoba una cita programada para solicitar y tramitar las tarjetas de identidad de extranjeros.

Esta falta de efectivos se agrava durante el verano por las vacaciones de la plantilla, una circunstancia que coincide con una mayor demanda ciudadana para renovar pasaportes, documentos nacionales de identidad y otros trámites.

CSIF también denuncia los fallos continuos de las aplicaciones informáticas utilizadas por la Policía Nacional. A juicio de la organización, estos problemas podrían retrasar la tramitación y provocar que centenares de solicitudes superen el plazo legal de tres meses para ser resueltas.

Petición de refuerzos

Ante esta situación, el sindicato reclama al Gobierno que autorice de manera urgente la incorporación de los 504 funcionarios interinos solicitados por la Dirección General de la Policía para reforzar los servicios de documentación.

No obstante, CSIF considera que esta cifra seguiría siendo insuficiente, ya que el organismo arrastra, según sus cálculos, un déficit estructural cercano a los 2.000 trabajadores en todo el país.

La central sindical rechaza además soluciones temporales como la realización de tareas extraordinarias fuera del horario laboral, remuneradas a diez euros por expediente. En su lugar, exige un plan integral de refuerzo que garantice la atención a la ciudadanía y unas condiciones laborales adecuadas para los empleados públicos.