La creación de empresas en Córdoba crece un 7,68% hasta julio de 2026

La constitución de empresas en la provincia creció un 7,68% durante los siete primeros meses de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos del Radar Empresarial de Concursos y Demografía elaborado por el Centro de Estudios Económicos de Experian España.

La evolución cordobesa se sitúa por encima de la registrada en el conjunto de Andalucía, donde la creación de sociedades aumentó un 6,5% entre enero y julio. Sin embargo, el crecimiento provincial queda por debajo de la media nacional, que alcanzó el 10,9%.

Córdoba supera el crecimiento medio de Andalucía

Andalucía contabilizó 13.639 nuevas empresas durante los siete primeros meses del año, un 6,5% más que en el mismo periodo de 2025. La comunidad se mantiene como la tercera de España con mayor creación empresarial.

El incremento del 7,68% registrado en Córdoba, cuyos números exactos no se conocen, supera en 1,18 puntos porcentuales la evolución media andaluza. Este comportamiento refleja una mayor actividad emprendedora en la provincia durante el inicio de 2026, aunque será necesario observar su evolución en los próximos meses para comprobar si la tendencia se consolida.

En paralelo, las disoluciones aumentaron en Andalucía. Entre enero y julio desaparecieron 6.236 empresas, un 13,3% más que durante el mismo periodo del año anterior.

España alcanza las 85.187 nuevas sociedades

En el conjunto del país se constituyeron 85.187 empresas hasta julio, frente a las 76.767 registradas durante los siete primeros meses de 2025. La subida fue del 10,9%.

Solo durante julio se crearon 12.045 sociedades, un 10,1% más que en el mismo mes del año pasado.

La construcción fue el sector con mayor número de nuevas empresas, con 12.948 sociedades y un crecimiento acumulado superior al 16%. Le siguió el comercio al por mayor y al por menor, junto con la reparación de vehículos, con 12.421 constituciones, un 0,6% menos.

Las actividades inmobiliarias ocuparon la tercera posición, con 8.417 nuevas compañías, aunque experimentaron un descenso del 3,9% respecto al mismo periodo de 2025.