Cómo ver el eclipse solar en Córdoba sin dañarse los ojos: ni gafas de sol ni radiografías

El eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto ofrecerá desde Córdoba una de las mayores ocultaciones del Sol que pueden contemplarse en la provincia, pero habrá una diferencia fundamental respecto a los lugares situados dentro de la franja de totalidad: en la provincia el disco solar no llegará a desaparecer por completo, lo que no quita que haya que protegerse la vista para contemplar este fenómeno astronómico.

La regla básica no admite excepciones: nunca se debe mirar directamente al Sol sin un filtro específicamente diseñado y homologado para la observación solar, ni antes del eclipse, ni durante su fase parcial, ni cuando la Luna tape casi todo el disco. Los expertos advierten de que incluso un 1% de la superficie solar visible conserva radiación suficiente para provocar daños permanentes en los receptores de luz del ojo

El daño puede producirse sin dolor

Mirar al Sol directamente puede quemar la retina y causar una lesión conocida como retinopatía solar. Uno de sus principales peligros es que la retina no cuenta con receptores del dolor, de modo que una persona puede sufrir daños sin notar inmediatamente que algo está ocurriendo. Los síntomas pueden aparecer horas o incluso días después e incluir visión borrosa, imágenes distorsionadas o un punto ciego en el centro del campo visual.

El hecho de que el Sol parezca menos brillante durante el eclipse tampoco reduce suficientemente el riesgo. La menor luminosidad ambiental puede hacer que resulte más cómodo mantener la mirada, pero la parte del disco que permanece visible continúa emitiendo una radiación peligrosa. Además, varias exposiciones breves y repetidas sin protección pueden acumular daño.

Así se verá el eclipse solar de 2026 en Córdoba. / IGM

Qué gafas sirven para observar el eclipse

Las gafas adecuadas deben estar fabricadas específicamente para la observación directa del Sol y cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015. No debe confundirse con la norma ISO 12312-1, correspondiente a gafas de sol de uso general y que no ofrece protección suficiente para mirar directamente al astro. Cuando las gafas se comercialicen en la Unión Europea, también deben incluir el marcado CE.

El filtro homologado reduce la luz visible decenas de miles de veces y bloquea también la radiación ultravioleta e infrarroja. Al colocarse correctamente, el usuario debería ver prácticamente todo oscuro, salvo el propio Sol, que aparecerá como un disco definido y de luminosidad contenida. Unas gafas de sol normales, aunque tengan cristales muy oscuros o se utilicen varias a la vez, no ofrecen este nivel de protección.

Antes de comprarlas o utilizarlas, conviene comprobar varios elementos:

La inscripción EN ISO 12312-2:2015 debe aparecer claramente en las gafas, el embalaje o las instrucciones.

debe aparecer claramente en las gafas, el embalaje o las instrucciones. El producto debe identificar al fabricante e incluir instrucciones, advertencias de uso y, cuando corresponda, fecha de caducidad.

El marcado CE debe ser visible, legible y estar respaldado por la correspondiente certificación, no limitarse a un símbolo impreso.

El filtro debe permanecer perfectamente sujeto y cubrir completamente ambos ojos.

No debe presentar arañazos, perforaciones, dobleces, zonas más claras, roturas ni ningún otro desperfecto.

Un solo punto dañado puede permitir la entrada de radiación suficiente para comprometer la vista. El Instituto Geográfico Nacional (ING) recomienda descartar cualquier visor deteriorado y recurrir a distribuidores respaldados por planetarios, asociaciones astronómicas o entidades científicas.

Gafas homologadas para ver el eclipse solar / CÓRDOBA

Cómo ponerse y quitarse correctamente las gafas

Las gafas deben colocarse antes de levantar la mirada hacia el Sol. Para retirarlas, hay que apartar primero la vista y quitárselas después. No es aconsejable mirar de manera continua durante periodos prolongados: el IGN recomienda no superar un minuto seguido, mientras que el IAC aconseja realizar observaciones breves y hacer pausas.

Los niños deben permanecer supervisados en todo momento. Un adulto debe comprobar que las gafas cubren completamente sus ojos, que no se desplazan y que el menor no intenta mirar por encima, por debajo o por los laterales del filtro.

Quienes utilicen gafas graduadas deben colocar las gafas de eclipse por delante de ellas o emplear un visor solar manual homologado que cubra todo el campo de visión. Las gafas graduadas, las lentes de contacto y los cristales fotocromáticos no aportan protección para la observación directa del Sol.

Lo que nunca debe utilizarse para mirar el eclipse solar

Las gafas de sol convencionales no son seguras, con independencia de su categoría, oscuridad o precio. Tampoco deben emplearse radiografías, negativos fotográficos, discos compactos, cristales ahumados, envoltorios metalizados ni filtros fabricados artesanalmente. Estos materiales pueden reducir parte de la luz visible y generar una falsa sensación de seguridad, pero no bloquean adecuadamente todas las radiaciones perjudiciales.

El IGN también desaconseja las gafas de soldador y los filtros baratos o no certificados para prismáticos y telescopios.

Eclipse. / CÓRDOBA

Móviles y cámaras: la pantalla no protege los ojos

Grabar el eclipse con el teléfono móvil no convierte la observación en segura. El principal peligro aparece cuando la persona apunta al Sol y, mientras encuadra, termina mirando directamente hacia él. La pantalla puede contemplarse sin protección si se mantiene la vista únicamente sobre ella, pero nunca debe utilizarse como excusa para buscar el Sol a simple vista.

También existe riesgo para los equipos. El IGN advierte de que la fotografía solar requiere un filtro fuerte colocado delante del objetivo, ya que la intensidad de la luz puede afectar tanto a la cámara como a la persona que la maneja. El filtro debe adaptarse correctamente al diámetro de la lente y encontrarse en perfecto estado.

En los teléfonos móviles, la opción más segura para el público no especializado consiste en fotografiar una proyección del eclipse sobre una superficie o captar el ambiente, las sombras y los cambios de luz, en lugar de apuntar directamente al Sol durante largos periodos.

Prismáticos y telescopios multiplican el peligro

Nunca se debe mirar el eclipse con prismáticos, telescopios, teleobjetivos o cámaras sin un filtro solar profesional instalado en la parte frontal del aparato, en el extremo que recibe la luz. No basta con ponerse las gafas de eclipse y mirar después por el ocular.

Los instrumentos ópticos concentran la radiación solar y esa energía puede atravesar o derretir el material de unas gafas de cartón y causar una lesión ocular prácticamente instantánea. Los pequeños filtros que se colocan detrás del ocular tampoco son seguros, porque pueden calentarse y romperse. La utilización de este tipo de equipos debe dejarse en manos de personas con experiencia y material específicamente preparado para la observación solar.