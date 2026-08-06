Demografía
Córdoba, única provincia española que pierde población en el último año
El número de habitantes disminuye en 381 y alcanza las 772.913 personas por el descenso de españoles, que no se compensa con la subida de extranjeros
Córdoba transita por su particular invierno demográfico y ha vuelto a perder población durante el último año, situándose a contracorriente del resto de España. Pese a que el número de residentes ha crecido a nivel nacional, fundamentalmente, por la llegada de personas extranjeras, este movimiento no es suficiente para obtener un balance positivo en la provincia, que reduce en 381 su cifra de habitantes, alcanzando los 772.913 el pasado mes de julio.
De acuerdo con la información difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (se trata de datos provisionales), el resultado negativo de Córdoba responde a la caída de habitantes españoles, que son 739.073 en la actualidad y representan el grueso de la población, un 96% en términos relativos. Desde julio de 2025, el colectivo se ha reducido en 2.410 personas. En cambio, en la provincia residen 33.840 extranjeros, lo que se traduce en un 4% del total de la población, y esta cifra ha aumentado en 2.029 personas durante los últimos doce meses.
Si se atiende al sexo de los residentes en Córdoba, 378.292 son hombres (+250 en el último año) y 394.621 son mujeres (-631). La provincia ha perdido 1.301 hombres de nacionalidad española y tiene ahora 361.990, pero ha incorporado a 1.551 extranjeros y este grupo ha llegado a 16.302 habitantes. Respecto a la evolución del colectivo femenino, el número de mujeres españolas baja en 1.109 personas hasta las 377.083 y el de extranjeras se incrementa en 478, llegando a 17.538.
Única provincia de Andalucía donde baja la población
Con estos resultados, Córdoba es la única provincia andaluza y española donde disminuye el número de habitantes. Almería cuenta con 788.934 residentes (+11.554); en Cádiz hay 1.267.916 (+4.427); en Granada 959.738 (+10.775); en Huelva, 543.302 (+2.081); en Jaén cuentan con 620.254 (+2.478); en Málaga residen 1.820.507 personas (+19.146) y en Sevilla, la provincia más poblada de la comunidad autónoma, hay 2.004.487 (+18.534).
Solo la ciudad autónoma de Melilla, donde el INE ha contabilizado 86.616 vecinos el pasado julio, ha disminuido también su población en el último año, perdiendo 448 habitantes. En cuanto a lo ocurrido en España desde el mes de julio de 2025, el país ha ganado 444.205 residentes, alcanzando los 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026. Este es el valor máximo de la serie histórica según informa este jueves el INE. El crecimiento de España se ha debido principalmente a la población de nacionalidad extranjera, que son 7.437.543 personas en la actualidad tras sumar 345.004 en el último año. El grueso de los residentes, 42.364.016, son de nacionalidad española y este grupo se ha incrementado en 99.201 personas.
La capital pierde un millar de vecinos en un año
La población residente en Córdoba ha bajado por segundo año consecutivo, con la pérdida de 1.142 personas durante el último ejercicio. Esta evolución deja un total de 323.017 habitantes en la ciudad, según la información difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que es relativa al mes de enero pasado.
Así las cosas, la capital ha iniciado el año con 154.741 hombres, que son 638 menos que en enero de 2025. De estos, 145.792 son nacidos en España. Este grupo concentra la mayor caída anual, con un descenso de 972 habitantes. De otro lado, los 8.949 hombres oriundos de países extranjeros contabilizados por el INE suponen un aumento de 334 residentes en el colectivo.
En cuanto a las mujeres, ellas son el sexo mayoritario en la población cordobesa, con 168.276 residentes. En el último año, la cifra ha bajado en 504 personas. La ciudad tiene 156.330 habitantes nacidas en España, lo que representa un descenso de 853 personas respecto a 2025, y otras 11.946 mujeres nacidas en el extranjero, un grupo de población que ha crecido en 349 personas durante el último año.
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