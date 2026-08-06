Córdoba, única provincia española que pierde población en el último año

Córdoba transita por su particular invierno demográfico y ha vuelto a perder población durante el último año, situándose a contracorriente del resto de España. Pese a que el número de residentes ha crecido a nivel nacional, fundamentalmente, por la llegada de personas extranjeras, este movimiento no es suficiente para obtener un balance positivo en la provincia, que reduce en 381 su cifra de habitantes, alcanzando los 772.913 el pasado mes de julio.

De acuerdo con la información difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (se trata de datos provisionales), el resultado negativo de Córdoba responde a la caída de habitantes españoles, que son 739.073 en la actualidad y representan el grueso de la población, un 96% en términos relativos. Desde julio de 2025, el colectivo se ha reducido en 2.410 personas. En cambio, en la provincia residen 33.840 extranjeros, lo que se traduce en un 4% del total de la población, y esta cifra ha aumentado en 2.029 personas durante los últimos doce meses.

Si se atiende al sexo de los residentes en Córdoba, 378.292 son hombres (+250 en el último año) y 394.621 son mujeres (-631). La provincia ha perdido 1.301 hombres de nacionalidad española y tiene ahora 361.990, pero ha incorporado a 1.551 extranjeros y este grupo ha llegado a 16.302 habitantes. Respecto a la evolución del colectivo femenino, el número de mujeres españolas baja en 1.109 personas hasta las 377.083 y el de extranjeras se incrementa en 478, llegando a 17.538.

Ambiente en la calle Jesús y María de Córdoba. / A. J. González

Única provincia de Andalucía donde baja la población

Con estos resultados, Córdoba es la única provincia andaluza y española donde disminuye el número de habitantes. Almería cuenta con 788.934 residentes (+11.554); en Cádiz hay 1.267.916 (+4.427); en Granada 959.738 (+10.775); en Huelva, 543.302 (+2.081); en Jaén cuentan con 620.254 (+2.478); en Málaga residen 1.820.507 personas (+19.146) y en Sevilla, la provincia más poblada de la comunidad autónoma, hay 2.004.487 (+18.534).

Solo la ciudad autónoma de Melilla, donde el INE ha contabilizado 86.616 vecinos el pasado julio, ha disminuido también su población en el último año, perdiendo 448 habitantes. En cuanto a lo ocurrido en España desde el mes de julio de 2025, el país ha ganado 444.205 residentes, alcanzando los 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026. Este es el valor máximo de la serie histórica según informa este jueves el INE. El crecimiento de España se ha debido principalmente a la población de nacionalidad extranjera, que son 7.437.543 personas en la actualidad tras sumar 345.004 en el último año. El grueso de los residentes, 42.364.016, son de nacionalidad española y este grupo se ha incrementado en 99.201 personas.