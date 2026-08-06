Córdoba encara una nueva subida térmica con aviso naranja de la Aemet por calor y 41 grados en el horizonte

Córdoba continúa la escalada térmica después de una leve tregua que ha dado unas horas de respiro en la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves una nueva subida de las temperaturas, con una máxima de 39 grados que seguirá aumentando en las próximas horas. Así, desde hoy, la Aemet mantiene parte de la provincia en aviso amarillo por altas temperaturas y, de cara a mañana, eleva el nivel a naranja ante la previsión de un nuevo repunte del termómetro.

Así, la la jornada estará marcada por el calor intenso, cielos despejados y ausencia de lluvia en la capital y la provincia. En Córdoba se alcanzarán valores de hasta 39 grados y vuelven las noches tropicales. De hecho, esta noche, los termómetros no han bajado de 19,9 grados y de cara la próxima madrugada se espera una mínima de 21 grados.

La zona más afectada será la Campiña cordobesa, en la que se encuentra la ciudad, en la que se mantiene activado el aviso amarillo por calor. Para mañana la Aemet eleva el nivel naranja por la previsión de un nuevo repunte en el que la máxima llegará ya hasta los 41 grados.

En concreto, el pronóstico de hoy para la provincia es de cielos despejados. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde.

El tiempo en Córdoba este jueves 6 de agosto. / Aemet / X

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 36º.

Nuevo fin de semana de calor intenso

La subida más acusada llegará a partir de mañana, 7 de agosto, cuando la Aemet espera cielos despejados. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 41º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 20º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 37º.