La coordinadora SOS Cines de Verano reclama un "calendario concreto" para la declaración de BIC de los recintos

La coordinadora SOS Cines de Verano ha solicitado una reunión con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y con el delegado de Cultura de la Junta en Córdoba, Eduardo Lucena, para informarles de la "indignación ciudadana" ante las "primeras declaraciones municipales, más tarde matizadas, sobre la imposibilidad de la supervivencia" de los cines de verano de la ciudad, según asegura esta entidad en una nota de prensa. SOS Cines de Verano reclama en su escrito que estos recintos sean "declarados Bien de Interés Cultural (BIC), junto al Coliseo San Andrés" para que pueda proyectarse cine "ya".

En las reuniones reclamadas, esta entidad quiere trasladar a ambas instituciones, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, su "inquietud y preocupación" ante lo que definen como una "compleja y confusa transmisión de responsabilidades" entre ambos organismos. "Van posponiendo las decisiones y actuaciones para verdaderamente salvar y proteger los cines de verano", afirman en la nota de prensa.

Manuel Murillo

Exigen un calendario concreto para la declaración de BIC de los cines de verano

También pedirán al Consistorio de Córdoba y al Ejecutivo autonómico un "calendario concreto" para la declaración de BIC de los cuatro cines de verano afectados, así como para la "adquisición pública de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia". "Seguiremos movilizándonos hasta que ambas cuestiones sean realidad", garantizan.