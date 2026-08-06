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Ciudadanía

La coordinadora SOS Cines de Verano reclama un "calendario concreto" para la declaración de BIC de los recintos

Esta entidad, en la que se agrupan más de 35 asociaciones, exige una reunión con el alcalde de Córdoba y con el delegado de Cultura de la Junta para transmitirles si "indignación e inquietud"

Concentración ciudadana en el cine de verano Fuenseca.

Concentración ciudadana en el cine de verano Fuenseca. / Víctor Castro

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La coordinadora SOS Cines de Verano ha solicitado una reunión con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y con el delegado de Cultura de la Junta en Córdoba, Eduardo Lucena, para informarles de la "indignación ciudadana" ante las "primeras declaraciones municipales, más tarde matizadas, sobre la imposibilidad de la supervivencia" de los cines de verano de la ciudad, según asegura esta entidad en una nota de prensa. SOS Cines de Verano reclama en su escrito que estos recintos sean "declarados Bien de Interés Cultural (BIC), junto al Coliseo San Andrés" para que pueda proyectarse cine "ya".

En las reuniones reclamadas, esta entidad quiere trasladar a ambas instituciones, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, su "inquietud y preocupación" ante lo que definen como una "compleja y confusa transmisión de responsabilidades" entre ambos organismos. "Van posponiendo las decisiones y actuaciones para verdaderamente salvar y proteger los cines de verano", afirman en la nota de prensa.

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Exigen un calendario concreto para la declaración de BIC de los cines de verano

También pedirán al Consistorio de Córdoba y al Ejecutivo autonómico un "calendario concreto" para la declaración de BIC de los cuatro cines de verano afectados, así como para la "adquisición pública de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia". "Seguiremos movilizándonos hasta que ambas cuestiones sean realidad", garantizan.

Más de 35 asociaciones unidas a la coordinadora SOS Cines de Verano

La coordinadora SOS Cines de Verano está formada por más de 35 asociaciones vecinales, culturales y de otro tipo. Tras su creación, ha recibido "la adhesión de más de 70 personas relacionadas con el cine, la literatura y el arte de toda España", aseveran.

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