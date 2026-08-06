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El concejal de Hacemos Iván Fernández anuncia su candidatura a las primarias de Podemos para la Alcaldía de Córdoba

El concejal de Hacemos Córdoba aspira a liderar la candidatura de la formación a la Alcaldía en 2027 con una propuesta de unidad a la izquierda

El concejal de Hacemos Córdoba Iván Fernández, en una imagen de archivo.

El concejal de Hacemos Córdoba Iván Fernández, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El concejal de Hacemos Córdoba Iván Fernández ha anunciado este jueves su intención de presentarse a las primarias que Podemos Córdoba celebrará el próximo mes de septiembre para elegir a su candidato o candidata a las próximas elecciones municipales.

Según ha comunicado el propio Fernández a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la decisión llega después de escuchar a sus compañeros y compañeras y de completar un proceso personal de reflexión.

El edil ha explicado que ha decidido “dar el paso” para concurrir a las primarias de Podemos y aspirar a encabezar la candidatura de la formación a la Alcaldía de Córdoba en 2027.

Fernández ha vinculado su candidatura a la situación actual de la ciudad y ha cargado contra la gestión municipal del Partido Popular. En su intervención, ha asegurado que, después de ocho años de gobierno popular, “Córdoba está más sucia que nunca”, mientras que acceder a una vivienda o realizar trámites administrativos se ha convertido, a su juicio, en una dificultad creciente.

“Comprar o alquilar una vivienda es imposible, o incluso algo tan básico como hacer un empadronamiento se convierte en una odisea”, ha afirmado el concejal.

Una candidatura amplia de izquierdas en Córdoba

Ante este escenario, Iván Fernández ha defendido la necesidad de promover un cambio político en el Ayuntamiento de Córdoba. “Es el momento de que, entre todas y todos, echemos del Ayuntamiento al Partido Popular y a sus políticas”, ha señalado el edil, quien considera que la ciudad necesita “un cambio de rumbo”.

Su propuesta pasa por construir “la candidatura de izquierdas más amplia posible” mediante la participación de colectivos sociales, asociaciones ciudadanas y organizaciones políticas.

El objetivo, según ha explicado, es sumar fuerzas para ofrecer una alternativa al actual equipo de gobierno municipal y reforzar la colaboración entre las diferentes organizaciones situadas a la izquierda del PSOE.

Este planteamiento se enmarca en el proceso de confluencia iniciado en las elecciones municipales de 2023 con Hacemos Córdoba, una coalición integrada por Izquierda Unida, Podemos, Partido Verde, Alianza Verde, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

“Recuperar Córdoba para la gente”

Fernández ha defendido que su candidatura debe servir para “recuperar Córdoba para la gente” y construir un proyecto político “amplio, plural y capaz de transformar la ciudad”.

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El concejal ha destacado además la importancia de contar con la participación de la ciudadanía y de los movimientos sociales de Córdoba durante el proceso de elaboración de la futura candidatura.

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