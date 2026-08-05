Urbanismo concede licencia para construir un auditorio para conferencias y actos en la Casa de Espiritualidad San Antonio del Obispado de Córdoba

La Casa de Espiritualidad San Antonio ampliará sus instalaciones con un nuevo auditorio. La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba ha concedido al Obispado de Córdoba la licencia de obras para construir un edificio anexo destinado a conferencias y otros actos relacionados con la actividad de este centro.

La casa diocesana se encuentra situada a unos cinco kilómetros de Córdoba, en El Cerrillo, la zona alta del barrio del Brillante. La actuación será de nueva planta, tendrá uso dotacional privado y cuenta con un presupuesto de ejecución material de 294.831,06 euros.

Un espacio para encuentros y convivencias

El futuro auditorio estará vinculado exclusivamente a la Casa de Espiritualidad San Antonio, donde se celebran encuentros diocesanos, convivencias y actividades de movimientos religiosos y grupos de la Iglesia católica.

La licencia fija un plazo máximo de un año para iniciar las obras y de tres años para terminarlas. Antes de comenzar, el promotor deberá presentar el proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y salud y la dirección facultativa, además de comunicar los movimientos de tierra a la Oficina de Arqueología.

Otros trámites

La autorización municipal queda condicionada también a la legalización de determinadas instalaciones existentes en la Casa Diocesana San Antonio, un trámite que deberá completarse antes de presentar la declaración responsable de ocupación del nuevo auditorio. Además, la cimentación no podrá superar un metro de profundidad respecto a la rasante actual.

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Durante los trabajos será necesaria la supervisión arqueológica municipal en los movimientos de tierra y la apertura de las cimentaciones. En caso de que aparezcan restos arqueológicos, las obras deberán paralizarse para realizar las actuaciones previstas en la normativa andaluza de patrimonio histórico.