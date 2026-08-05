La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El rediseño del proyecto para los toldos del puente de San Rafael para que no tapen las vistas de la Mezquita; el impacto de 100 millones de euros del accidente de Adamuz y del tren de borrascas; así como el conato de incendio extinguido en la Campiñuela acaparan el interés informativo
¿Toldos en el puente de San Rafael? Sí, pero con una condición esencial: no deben tapar las vistas de la Mezquita-Catedral. El proyecto de entoldado de esta infraestructura debe rediseñarse para ofrecer sombra para los viandantes sin afectar visualmente al gran monumento de la ciudad. Así, el planteamiento inicial ha sido rechazado por la Comisión de Patrimonio, por lo que ahora debe revisarse para su adaptación. Es la noticia que abre informativamente una tarde con otras dos noticias clave. La primera, una cifra más que llamativa: los más de 100 millones de euros de impacto en la ciudad, cifrados por el Ayuntamiento de Córdoba, como consecuencia del accidente de Adamuz y del tren de borrascas. La segunda, la extinción, en apenas dos horas, de un conato de incendio en la zona de la Campiñuela.
- El proyecto de entoldado del puente de San Rafael se rediseñará para ofrecer sombra sin tapar las vistas de la Mezquita
- El Ayuntamiento cifra en más 100 millones de euros el impacto negativo para Córdoba del accidente de Adamuz y el tren de borrascas
- El Infoca extingue en apenas dos horas un conato de incendio en la Campiñuela
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Tres detenidos y medio millar de plantas de marihuana incautadas en la zona del aeropuerto de Córdoba
- Sadeco refuerza la limpieza viaria y la recogida de basura con 90 trabajadores: "Circunstancias extraordinarias han exigido un importante esfuerzo"
- Las obras del Plan Asfalto se adentrarán en septiembre por los retrasos ante la falta de áridos para el asfalto: "Escasea un elemento fundamental"
- Infraestructuras anuncia la segunda fase de ampliación de parques infantiles tras renovar seis recintos
- Una alerta de la Policía en Córdoba destapa una trama de empadronamientos fraudulentos de inmigrantes marroquíes en Málaga
Provincia
- La Subbética estrenará el 4 de octubre un gran sendero de 140 kilómetros para impulsar el turismo de naturaleza
- Los feriantes de Lucena atrapados en Ceuta por la crisis migratoria regresan a la Península
- La Guardia Civil neutraliza otros dos proyectiles de la Guerra Civil en Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo
Deportes
- Kevin Medina y Álex Martín apuntan a volver en el estreno liguero del Córdoba CF en El Plantío
- El regreso del Salerm Puente Genil a la Segunda Federación ya es oficial
España
- La jueza de la Audiencia Nacional pregunta a la Guardia Civil si se alertó de la entrada masiva en Ceuta y sobre el número de víctimas y supervivientes
Sociedad
- Un guardia civil mata a su exmujer en un cuartel de Asturias y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
- Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
- De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
- Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
- Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: 'El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones
- Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado
- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
- Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
- Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros