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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El rediseño del proyecto para los toldos del puente de San Rafael para que no tapen las vistas de la Mezquita; el impacto de 100 millones de euros del accidente de Adamuz y del tren de borrascas; así como el conato de incendio extinguido en la Campiñuela acaparan el interés informativo

Puente de San Rafael, en imagen de archivo.

Puente de San Rafael, en imagen de archivo. / A. J. González

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

¿Toldos en el puente de San Rafael? Sí, pero con una condición esencial: no deben tapar las vistas de la Mezquita-Catedral. El proyecto de entoldado de esta infraestructura debe rediseñarse para ofrecer sombra para los viandantes sin afectar visualmente al gran monumento de la ciudad. Así, el planteamiento inicial ha sido rechazado por la Comisión de Patrimonio, por lo que ahora debe revisarse para su adaptación. Es la noticia que abre informativamente una tarde con otras dos noticias clave. La primera, una cifra más que llamativa: los más de 100 millones de euros de impacto en la ciudad, cifrados por el Ayuntamiento de Córdoba, como consecuencia del accidente de Adamuz y del tren de borrascas. La segunda, la extinción, en apenas dos horas, de un conato de incendio en la zona de la Campiñuela.

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