La actualidad del miércoles 5 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La preocupante imagen que presenta la Calleja de las Flores, con desconchones y desperfectos; un reportaje con los bomberos de Córdoba un año después del incendio de la Mezquita y el gran auge del avispón oriental en la ciudad marcan el inicio de la jornada
Los guías turísticos de Córdoba han mostrado su preocupación por el deterioro de la imagen que presenta la Calleja de las Flores, uno de los emblemas de la ciudad. Tras la retirada de todas las macetas con flores de una de las fachadas, han quedado al descubierto diversos desconchones y desperfectos. Es la noticia que abre informativamente una mañana que tiene otros dos asuntos prioritarios. El primero, un interesante reportaje con los bomberos que intervinieron en el incendio de la Mezquita-Catedral cuando se cumple un año del siniestro. Y el segundo, el gran auge de avistamientos, hasta 200, de avispones orientales en la ciudad. Son multitud las llamadas a Sadeco para la retirada de los nidos.
- Los guías turísticos se quejan de la mala imagen de Córdoba que da la calleja de las Flores: "Es un sitio con muchas visitas"
- Los bomberos de Córdoba recuerdan el incendio de la Mezquita-Catedral: "Nos preparamos toda la vida para algo así"
- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
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