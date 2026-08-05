Los guías turísticos de Córdoba han mostrado su preocupación por el deterioro de la imagen que presenta la Calleja de las Flores, uno de los emblemas de la ciudad. Tras la retirada de todas las macetas con flores de una de las fachadas, han quedado al descubierto diversos desconchones y desperfectos. Es la noticia que abre informativamente una mañana que tiene otros dos asuntos prioritarios. El primero, un interesante reportaje con los bomberos que intervinieron en el incendio de la Mezquita-Catedral cuando se cumple un año del siniestro. Y el segundo, el gran auge de avistamientos, hasta 200, de avispones orientales en la ciudad. Son multitud las llamadas a Sadeco para la retirada de los nidos.

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