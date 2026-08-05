Bolsa de empleo de Sadeco
Sadeco refuerza la limpieza viaria y la recogida de basura con 90 trabajadores: "Circunstancias extraordinarias han exigido un importante esfuerzo"
El aumento de averías en la flota y la implantación del quinto contenedor obligan a Sadeco a contratar 90 peones temporales
La Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) incorporará temporalmente a 90 peones ordinarios para recuperar la capacidad operativa necesaria y garantizar la adecuada prestación de estos servicios públicos esenciales. El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha recordado, al anunciar estas incorporaciones, que “una serie de circunstancias extraordinarias que han exigido un importante esfuerzo organizativo por parte de toda la plantilla”.
Las contrataciones, que ya están siendo tramitadas por el Departamento de Recursos Humanos, se realizarán entre las personas disponibles inscritas en la bolsa de empleo de Sadeco, actualmente integrada por 90 aspirantes. El refuerzo permitirá incrementar la plantilla del Departamento de Operaciones ante la situación extraordinaria registrada durante el primer semestre de 2026.
La empresa ha detectado una pérdida de capacidad operativa en los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria por la coincidencia de varios factores excepcionales que han aumentado la carga de trabajo y dificultado el desarrollo normal de la actividad diaria.
El quinto contenedor y las averías de la flota
La implantación del quinto contenedor y del nuevo modelo de contenerización ha supuesto un importante esfuerzo organizativo para Sadeco, que ha tenido que rediseñar rutas, frecuencias, circuitos de recogida y medios materiales para adaptar el servicio al nuevo sistema.
A esta circunstancia se ha sumado la reducción temporal de la capacidad de la flota de vehículos recolectores durante el primer semestre del año, debido a un incremento extraordinario de las averías. Esta situación ha dificultado la ejecución diaria de todos los circuitos programados y ha provocado retrasos puntuales e incidencias.
En el caso de la limpieza viaria, las abundantes precipitaciones registradas durante la primavera han favorecido una proliferación excepcional de vegetación espontánea en distintos barrios y espacios públicos de Córdoba. Esto ha obligado a destinar más recursos a trabajos de desbroce y acondicionamiento de la vía pública.
La suma de estos factores ha provocado un incremento de las incidencias comunicadas por la ciudadanía, así como un aumento de los vertidos y depósitos incontrolados de residuos fuera de los puntos habilitados.
Incorporaciones en los tres turnos
Sadeco ya ha contratado a 120 trabajadores de la bolsa de empleo para cubrir las vacaciones de la plantilla durante este verano. Ahora, los 90 nuevos peones se incorporarán en los próximos días a los turnos de mañana, tarde y noche para apoyar los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria.
Este personal también podrá intervenir, cuando las necesidades del servicio lo requieran, en las actuaciones que Sadeco desarrolla en los colegios públicos de Córdoba.
Las contrataciones tendrán carácter temporal y se mantendrán durante el tiempo necesario para hacer frente a las circunstancias que han motivado la medida. Además, la empresa valorará la necesidad de mantener este refuerzo de plantilla durante el último trimestre del año.
Madruga dice que el objetivo es "seguir ofreciendo un servicio de calidad y reducir las incidencias"
El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha señalado que “la incorporación de estos 90 trabajadores responde a una decisión responsable y necesaria para reforzar unos servicios que son esenciales para el bienestar de todos los cordobeses”.
Ruiz Madruga ha añadido que durante los últimos meses la empresa ha afrontado “una serie de circunstancias extraordinarias que han exigido un importante esfuerzo organizativo por parte de toda la plantilla”.
“Nuestro objetivo es seguir ofreciendo un servicio de calidad, reducir las incidencias y responder con la mayor eficacia posible a las necesidades de la ciudad”, ha subrayado el presidente de Sadeco, quien confía en que este refuerzo permita acelerar la normalización del servicio y mejorar la limpieza y la recogida de residuos en todos los barrios de Córdoba.
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