El proyecto de entoldado del puente de San Rafael de Córdoba se rediseñará para ofrecer sombra sin tapar las vistas de la Mezquita-Catedral

Cruzar a determinadas horas los puentes de Córdoba en pleno verano es una acción de riesgo por la falta de sombras, algo que el Ayuntamiento está intentando paliar para que las personas que transitan por estas conexiones entre barrios puedan hacerlo sin morir en el intento. El concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha explicado que hay casos como el Puente Romano donde no se puede actuar porque es un bien protegido y otros donde sí es posible.

En este momento, se está trabajando en el rediseño de un antiguo proyecto para el puente de San Rafael que no llegó a ejecutarse porque la Comisión de Patrimonio no lo autorizó. "La Comisión de Patrimonio es muy restrictiva por el impacto que estas instalaciones pueden tener en la visión del casco histórico", ha señalado, "el planteamiento inicial situaba el toldo en el lado izquierdo si se cruza en dirección a la Plaza de Andalucía y ahora queremos trasladarlo al derecho para que no afecte a las vistas". Desde el puente de San Rafael se obtiene una de las vistas más características de la ciudad monumental, con la silueta de la Mezquita-Catedral recortándose en el cielo alzándose sobre la vegetación de los Sotos de la Albolafia.

Toldos en un lateral del puente para evitar que se tape la vista del paisaje monumental de Córdoba

"Lo que estamos haciendo es intentar modificar ese proyecto para colocar un entoldado solo en un lado del puente", ha informado, "estamos estudiando si es técnicamente posible y calculando el coste de esta intervención", ha informado. Actualmente, el proyecto está en fase de estudio. "Una consultora está analizando todas las redes que pasan por debajo de ese lateral, incluida la red de media tensión porque hay que estudiar cómo encajar la estructura y si sería necesario desplazar alguno de los suministros", ha detallado.

El puente de San Rafael es no de los objetivos, ya que es uno de los más largos, por el que pasan muchos cordobeses a diario y que resulta muy penoso de cruzar en días de mucho calor y sol. De momento, se trabaja en esta zona, aunque según Madruga, también se podría estudiar alguna medida para ofrecer sombra en el puente de Miraflores. "Hay espacio de sobra en el acerado, pero hay que estudiarlo".

Puente San Rafael, donde el Ayuntamiento estudia colocar tolods, en la zona donde no se obstaculizan las vistas de la Mezquita-catedral. / Víctor Castro

¿Qué fue del proyecto para poner toldos en el puente de Electromecánicas?

Por otro lado, sigue pendiente el entoldado del puente de Electromecánicas sobre las vías del tren después de que se diera carpetazo a la instalación en noviembre del año pasado cuando Urbanismo resolvió el contrato que ya se había adjudicado a la constructora Jícar.

En este caso, estaba previsto colocar toldos dispuestos en seis módulos de tres paños en el acerado más próximo al Open Arena y una valla decorativa como parasol en la zona de la catenaria. Desde entonces, no se tiene noticia sobre si se retomará y, si fuese así, en qué fase está el proceso.